Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95147
ALTIN
144.528
DOLAR
3.5880
STERLIN
4.6575
EURO
4.0168
TFF 1. Lig'de gözler play-off'ta
TFF 1. Lig'de gözler play-off'ta
Çukurca'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Çukurca'da 1 terörist etkisiz hale...
Twitter'da lider GS
Twitter'da lider GS
'.tr' pazarı 8,5 milyon lirayı geçti
'.tr' pazarı 8,5 milyon lirayı...
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
SON DAKİKA
Flaş Haber
ACUN ILICALI'NIN AŞKI
Kapat

AK Parti'de Olağanüstü Büyük Kongre heyecanı

Delegeler ve partililer Ankara Spor Salonu'na geldi.

AK Parti'de Olağanüstü Büyük Kongre heyecanı

Delegeler ve partililer Ankara Spor Salonu'na geldi.

21 Mayıs 2017 Pazar 12:18
20 Okunma
AK Parti'de Olağanüstü Büyük Kongre heyecanı

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, delegeler ve binlerce partilinin katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi için delegeler ve partililer Ankara Spor Salonu'na geldi.

Kongre için binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Ankara dışından otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanından tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona kadar yürüdü.

Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya ve su servisi yapılırken partililer, emniyet kontrol noktalarında yapılan aramanın ardından salona alındı. Salona giremeyen partililer için dışarıda çadır ve dev ekranlar kuruldu.

Salon içinde ve dışında AK Parti seçim şarkıları çalınırken, partililer şarkılara eşlik etti ve tezahüratlarda bulundu.

Dev Türk bayrağı asılan salonda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın posterleri yer aldı.

"Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" temasını taşıyan kongrenin yapılacağı salonda, "Yürüyeceksin... Gençler yürüyecek arkandan", "Millete efendilik için değil millete hizmet için varız", "Hep birlikte yeni hedeflere", "Değişimin lideri, milletin partisi", "Kutlu dava, güçlü Türkiye", "Sağlam irade, güçlü Türkiye" pankartları asıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiOlağanüstü Büyük Kongre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazıcı'dan 'tüzük değişikliği' açıklaması
Yazıcı'dan 'tüzük değişikliği' açıklaması
"Medya üzerinde bu kadar baskıyı Türkiye kaldıramaz"
"Medya üzerinde bu kadar baskıyı Türkiye kaldıramaz"
Başbakan Yıldırım yeniden AK Parti Grup Başkanı seçilecek
Başbakan Yıldırım yeniden AK Parti Grup Başkanı seçilecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Suriye değerlendirmesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Suriye değerlendirmesi
Meclis'te HSK üyeleri seçildi
Meclis'te HSK üyeleri seçildi
AK Parti'de olağanüstü kongre hazırlıkları sürüyor
AK Parti'de olağanüstü kongre hazırlıkları sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ