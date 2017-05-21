AK Parti'de Olağanüstü Büyük Kongre heyecanı

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, delegeler ve binlerce partilinin katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi için delegeler ve partililer Ankara Spor Salonu'na geldi.

Kongre için binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Ankara dışından otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanından tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona kadar yürüdü.

Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya ve su servisi yapılırken partililer, emniyet kontrol noktalarında yapılan aramanın ardından salona alındı. Salona giremeyen partililer için dışarıda çadır ve dev ekranlar kuruldu.

Salon içinde ve dışında AK Parti seçim şarkıları çalınırken, partililer şarkılara eşlik etti ve tezahüratlarda bulundu.

Dev Türk bayrağı asılan salonda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın posterleri yer aldı.

"Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" temasını taşıyan kongrenin yapılacağı salonda, "Yürüyeceksin... Gençler yürüyecek arkandan", "Millete efendilik için değil millete hizmet için varız", "Hep birlikte yeni hedeflere", "Değişimin lideri, milletin partisi", "Kutlu dava, güçlü Türkiye", "Sağlam irade, güçlü Türkiye" pankartları asıldı.