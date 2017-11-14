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AK Parti 'de grup başkanvekilliği seçimi yapıldı

AK Parti Grup başkanvekilliklerine; Kayseri Milletvekili Elitaş, Aksaray Milletvekili İnceöz, Çanakkale Milletvekili Turan, İstanbul Milletvekili Muş ve Amasya Milletvekili Bostancı yeniden seçildi.

AK Parti 'de grup başkanvekilliği seçimi yapıldı

AK Parti Grup başkanvekilliklerine; Kayseri Milletvekili Elitaş, Aksaray Milletvekili İnceöz, Çanakkale Milletvekili Turan, İstanbul Milletvekili Muş ve Amasya Milletvekili Bostancı yeniden seçildi.

14 Kasım 2017 Salı 13:51
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AK Parti 'de grup başkanvekilliği seçimi yapıldı

AK Parti grup başkanvekilliklerine; Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı yeniden seçildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMustafa Elitaşİlknur İnceöz
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