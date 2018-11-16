AK Parti'de adaylar önümüzdeki hafta açıklanabilir

ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, aday belirleme sürecine ilişkin, "Şu anda tespit ettiğimiz iller var. Bunların açıklanması hususunda netlik olmamakla birlikte peyderpey açıklayabiliriz. Önümüzdeki hafta ilk açıklamalar gelebilir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, NTV'de katıldığı canlı yayında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik partisinde devam eden çalışmaları anlattı.

AK Parti'de 18 Kasım'da yapılacak e-temayül yoklamasının sonuçlarının o gün saat 17.00'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olacağını belirten Özhaseki, "Teşkilatın görüşü ve raporlar 2-3 isim arasında git gellere sebep oluyorsa orada yeni anketler yaparak vatandaşlara sorulacak." diye konuştu.

"Önümüzdeki hafta ilk açıklamalar gelebilir"

AK Parti'de belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanmaya başlanacağına ilişkin bir soruya Özhaseki, "Şu anda tespit ettiğimiz iller var. Bunların açıklanması hususunda netlik olmamakla birlikte peyderpey açıklayabiliriz. Önümüzdeki hafta ilk açıklamalar gelebilir." yanıtını verdi.

AK Parti'de "adayların topluca açıklanması" yönünde görüş belirtenlerin de olduğunu dile getiren Özhaseki, bunun da tercih edilebileceğini söyledi.

AK Parti'de hazırlıkların süratli bir şekilde yapıldığını ifade eden Özhaseki, "Birçok ili, ilçelerine kadar netleştirdik. Önümüzdeki 10-15 gün içinde tüm Türkiye'yi hazırlamış olarak dosyaları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecek şekilde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

"İller, ilçeler düzeyinde açıklanabilecek şekilde bizde raporlar hazır." bilgisini veren Özhaseki, nasıl bir takvim işleyeceğinin, nasıl bir sunum yapılacağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde bir konu olduğunu vurguladı.

"'Ben adayım' demek kadar garip bir şey olamaz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olup olmadığı yönündeki soruya Özhaseki, "Bizim gibi kamuya mal olmuş, bilinen insanların 'Ben adayım' demesi kadar garip bir şey olamaz. Ben 21 sene belediye başkanlığı yaptım. Allah'a şükür şehri bir yerden alıp bir yere taşıdık." yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu kadar halka mal olmuş bir insanın çıkıp da 'Ben adayım' diye dilekçe vermesini kimse beklemesin, o garip bir şey olur. Her gün Cumhurbaşkanımızla görüşen, önüne raporlar sunan bir insan olarak orada benim 'adayım' demem doğru olmaz. Ancak gelinen noktada gerek bizim içimizde Genel Merkezde gerekse dışarıda teşkilatlar bazında ismim öne çıktı. Doğru, bunu inkar edecek değilim. Ankara için düşündüğümüz isimler Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde. Önüne koyup herkesin lehinde aleyhinde ne varsa söylemiş bir insanım. Hatta 'Efendim şu güzel insanlarla daha iyi yola devam edebiliriz' diye insanları överek Cumhurbaşkanımızın önüne götürmeye çalışıyorum. Oradan çıkan takdir benim üzerimde olursa 'Bismillah' deriz, yola koyuluruz. Yapabileceklerimizi anlatırız ama bu konuda 'netleşme oldu' demek çok doğru olmaz."

Üç dönem kuralı işleyecek

Üç dönem kuralının işleyeceğini açıklayan Özhaseki, bazı yerlerde bu kurala takılan isimlerin devam etmesi görüşü çıkarsa MYK'da görüşüleceğini, bir elin parmakları kadar isimlerin devamı yönünde bir kararın çıkabileceğini bildirdi.

Üç dönemi doldurmuş olanların başka görevlerde değerlendirilebileceğine dikkati çeken Özhaseki, "İstanbul için 39 ilçe var, 8 arkadaşımız orada 3 dönemi dolduruyor. Bu arkadaşlarımızın bazılarına başka ilçelerde veya başka illerde, bulundukları şehirlerde görev verebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Sürpriz isimlerimiz var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın adaylar konusunda net direktifleri olduğunu hatırlatan Özhaseki, "Önümüzdeki günlerde birçok yerde, özellikle büyükşehirlerde birkaç ilçelerinde veya büyükşehir nezdinde de kadın adayları görebileceğiz. Sürpriz isimlerimiz var. Bu isimler çıkacak ortaya. O isimler milletin sevdiği, karşılığı olan isimler. Gençleri de göreceğiz." şeklinde konuştu.