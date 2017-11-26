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AK Parti Burdur İl Başkanı istifa etti

AK Parti Burdur İl Başkanı Süleyman Faki, 31 Aralık’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla gerçekleşecek AK Parti Burdur İl Kongresi öncesi görevinden ayrıldığını açıkladı.

AK Parti Burdur İl Başkanı istifa etti

AK Parti Burdur İl Başkanı Süleyman Faki, 31 Aralık’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla gerçekleşecek AK Parti Burdur İl Kongresi öncesi görevinden ayrıldığını açıkladı.

26 Kasım 2017 Pazar 21:20
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AK Parti Burdur İl Başkanı istifa etti

AK Parti  Burdur İl Başkanı Süleyman Faki, istifa ettiğini açıkladı. Faki, yaptığı açıklamada, 22 aydan bu yana büyük bir onur, gurur ve şerefle taşıdığım, yürüttüğü il başkanlığı görevini, bayrağı bir başka arkadaşına devretmek üzere ayrıldığını söyledi. Faki, "11 Şubat 2016 tarihinde şahsıma tevdi edilen  Burdur İl Başkanlığını, bugüne kadar bir dava bilinci ve aşkıyla, milletimize hizmet için şahsım, milletvekillerim, il yönetim kurulu arkadaşlarım, teşkilatımızın tüm kademelerindeki başkan ve üyelerimle birlikte yerine getirmeye çalıştım" dedi.

Görev yaptığı süre boyunca  Cumhurbaşkanı ve  Ak Parti Genel Başkanı  Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün partililerden destek gördüğünü aktaran ve teşekkür eden Süleyman Faki, açıklamasında şunları kaydetti: "31  Aralık 2017 Pazar günü saat 13.00'te Hüsnü  Bayet Spor Salonu'nda, Başbakanımız Sayın  Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla il kongremiz icra edilecektir. Şimdiden merkez ilçe ve il yönetimine seçilecek başkan ve üyelerimi kutluyor, bu kutlu yolculukta başarılar diliyorum."diyerek konuşmasını bitirdi.

Anahtar Kelimeler:
AKPartiSüleymanFakiİstifaBurdurIlBaşkanErdoğan
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