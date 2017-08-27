Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sarımeşe Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ağustos ayının, tarihin akışını ve yönünü değiştiren çok önemli olayların yaşandığı bir ay olduğunu söyledi.

Bu toprakları bize vatan kılmak için canını seve seve, gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade eden Işık, "1071'de Sultan Alparslan hangi gerekçelerle, hangi niyetlerle Malazgirt'e geldiyse, Selçuklu hükümdarları, Osmanlı padişahları, ecdadımız, 30 Ağustos'ta zaferin kazanılmasında emek veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün o değerli insanlar hangi niyetle hareket ettilerse, AK Parti olarak biz de bugün o niyetle, o ideallerle yolumuza devam ediyoruz. AK Parti bizim bin yıllık davamızın bugünkü adıdır." şeklinde konuştu.

"Millet AK Parti'yi kongre yapmadan iktidara taşıdı"

AK Partinin bugün, Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma idealini savunan en güçlü hareket olduğunu ifade eden Işık, şöyle devam etti:

"Onun için biz bu partiye sadece siyasi parti olarak bakmadık. Biz bu partiyi sıradan bir parti olarak da görmedik. Biz bu partiyi bizi biz yapan değerlerin ihyası ve inşası için, gelecek kuşaklara aktarılması için çok önemli bir misyon olarak gördük. Biz bu iyi niyetle, halisane olarak yola çıktığımız için de milletimiz daha kongremizi bile yapamadan bizi iktidara taşıdı. Bu, dünya siyaset tarihinde ender görülür. İlk kongresini iktidarda yapmak siyaset tarihinin çok ender kaydettiği olaylardandır. Darbe dönemleri hariç, benim bildiğim böyle bir durum yok. Biz ilk kongremizi 2003 yılında yapmıştık. O zaman ben teşkilat başkanıydım. O zaman AK Parti iktidardaydı. Milletimiz o kadar acele etmişti ki, 'size ihtiyacı var ülkenin aman ha gelin şu ülkenin bulunduğu uçurumun kenarından bu ülkeyi geri çevirin' demişti. Allah'a hamdolsun. İktidara geldiğimiz günlerin Türkiye'sini hepiniz hatırlıyorsunuz. O dönemde Türkiye'nin nasıl namerde muhtaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu ülkenin o uçurumun kenarından nasıl uzaklaştığını ve kendi yolunda emin adımlarla nasıl ilerlediğini hep birlikte yaşayarak gördük. Kısa sürede çok büyük başarılar elde ettik."

"Türkiye tüm mazlumların umudu"

Birilerinin, 'biz bu AK Parti'nin önünü nasıl keseriz, bu AK Parti'yi nasıl etkisizleştiririz, nasıl iktidardan düşürürüz' diye hesaplar yaptığını vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Ama Allah'ın yardımıyla, birliğimizin ve beraberliğimizin sayesinde bütün bu sıkıntıları birlikte aştık. Türkiye'nin önünde yeni bir engel yok. Türkiye yeni bir sıçrama yapacak, yeniden bir atılımın içine girecek derken, Gezi Olayları, arkasından 17-25 Aralık, arkasından Kobani olayları, arkasından da en vahim, en sinsi ve ülkenin bağımsızlığını tehlikeye düşüren bir 15 Temmuz darbe girişimi yaşadık. Bunlar aslında AK Parti'nin başarılarından dolayı, AK Parti'nin önüne konan engellerden başka bir şey değildi. Ama Allah yardım etti. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz. Biz bu millete aşığız. Biz, bu ülkenin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi ve bu ülkenin hak ettiği yere gelmesi, aynı zamanda bu ülkeye ümit bağlayan bütün mazlumların da umudu olmak, onların sıkıntılarını, gidermek ve dertlerine çare olmak için çalışan bir kadroyuz. İşte bunun için Cenab-ı Allah hep bize yardım ediyor."