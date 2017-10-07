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AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sunumlarla devam ediyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantının bugünkü oturumlarında, enerji, ulaştırma, ekonomi, güvenlik ve dış politika konularında sunumlar yapılacak.

AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sunumlarla devam ediyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantının bugünkü oturumlarında, enerji, ulaştırma, ekonomi, güvenlik ve dış politika konularında sunumlar yapılacak.

07 Ekim 2017 Cumartesi 15:59
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AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sunumlarla devam ediyor

AK Parti'nin 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ilk günündeki oturumlarda, enerjiulaştırmaekonomigüvenlik ve dış politika konularında sunumlar yapılacak.

AK Parti'nin Afyonkarahisar'da düzenlenen "Hep Birlikte, Büyük Hedeflere" temalı 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.

Erdoğan'ın, ilk kez "Cumhurbaşanı ve Parti Genel Başkanı" sıfatıyla katıldığı ve partililere hitap ettiği toplantının bugün yapılacak basına kapalı oturumlarında, enerji, ulaştırma, ekonomi, güvenlik ve dış politika konularında sunumlar yapılacak.

Öğleden sonraki ilk oturumda, enerji projeleriyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ulaştırma alanında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ekonomi konularında ise Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sunum yapacak.

İkinci oturumda ise güvenlik alanına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, dış politikayla ilgili de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılımcılara bilgi verecek.

Kampın en önemli gündem maddeleri arasında AK Parti 6. Olağan Kongre süreci yer alacak.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda, 4 Temmuz'da başlayan olağan süreç masaya yatırılacak, devam eden ilçe kongreleri ve Şubat 2018 sonuna kadar yapılması planlanan il kongrelerine ilişkin istişarelerde bulunulacak.

Kampta, ayrıca 12 Eylül 2018'den önce yapılması gereken olağan kongre takvimine ilişkin detayların da netleşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin "milli güvenlik meselesi" olarak gördüğü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandumun öncelikli konular arasında yer alacağı toplantıda, Irak ve Suriye'de yapay devlet oluşturma çabalarına ilişkin önlemler de değerlendirilecek.

Toplantıda, ilgili bakanların İdlib'de yaşayanların güvenliğinin sağlanması için oluşturulacak çatışmasızlık bölgesine intikale ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da yarın basına kapalı bölümde katılımcılara hitap edecek.

AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Erdoğan'ın yarın öğleden sonra yapacağı değerlendirme konuşmasıyla sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti26. İstişare Ve Değerlendirme Toplantısı
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