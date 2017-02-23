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AK Parti 25 Şubat'ta 40 bin davetli ağırlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin,25 Şubat Cumartesi günü halk oylaması kampanyasının tanıtım toplantısında "40 bin davetlimizi ağırlayacak tüm hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

AK Parti 25 Şubat'ta 40 bin davetli ağırlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin,25 Şubat Cumartesi günü halk oylaması kampanyasının tanıtım toplantısında "40 bin davetlimizi ağırlayacak tüm hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:33
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AK Parti 25 Şubat'ta 40 bin davetli ağırlayacak

ANKARA  - AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, 25 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirecekleri halk oylaması kampanyasının tanıtım toplantısında 40 bin davetliyi ağırlamak için tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Şahin,  yaptığı açıklamada, 18 maddelik anayasa değişiklik teklifini tüm engellemelere rağmen milletin huzuruna getirebilmek için TBMM'de yeterli oyu aldıklarını belirterek, bundan sonraki süreci milletin güçlü azim ve iradesinin belirleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin halk oylaması kampanyasının tanıtımını, 25 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştireceklerini hatırlatan Şahin, "Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenleyeceğimiz tanıtım toplantımıza 81 il teşkilatımızın ana kademe, kadın ve gençlik kollarımızı, kuruluşundan bu yana değişik kademelerde görev yapmış olan parti yöneticilerimizi, yabancı misyon temsilcilerini, ulusal ve uluslararası basın mensuplarını, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlarımızı davet ettik." ifadesini kullandı. 

"30'u yabancı 400'den fazla STK'ya davet"

Fatih Şahin, 40 bin davetliyi ağırlayacakları toplantı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını açıklayarak, bilhassa engelli ve yaşlı vatandaşlar için titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerin de toplantıda olacağına işaret eden Şahin,"30'u yabancı 400'den fazla sivil toplum kuruluşuna, 60'ı uluslararası 500'e yakın basın mensubuna ve 123 büyükelçiye davet gönderdik. Türkiye genelindeki vatandaşlarımızı taşıyan yaklaşık bin otobüs de yola çıkacak. 81 ilin kalbinin Ankara'da atacağı o tarihi günde, toplantının dışarıdan da takibinin sağlanması adına, salon dışına çadırlar ve dev ekranlar kurulacak. Toplantının bitiminde ise Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, ATO Congresium'da Partimiz Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'nın organize ettiği yemekli toplantıda önceki dönem milletvekillerimiz ve il başkanlarımızla bir araya gelecek." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti25 ŞubatDavetli
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