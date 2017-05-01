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AK Parti 21 Mayıs'ta olağanüstü kongreye gidiyor

AK Parti Sözcüsü Aktay, partisinin 21 Mayıs'ta üçüncü olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı.

AK Parti 21 Mayıs'ta olağanüstü kongreye gidiyor

AK Parti Sözcüsü Aktay, partisinin 21 Mayıs'ta üçüncü olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 17:08
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AK Parti 21 Mayıs'ta olağanüstü kongreye gidiyor

AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, AK Parti MKYK toplatısının ardından basın mesuplarına açıklamalarda bulundu.

Aktay MKYK'da alınan kararlara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın partimizle ilişkisinin, üyeliğinin ihya edilmesine dair, bugün Merkez Karar Yönetim Kurulunda yapılan görüşme neticesinde, kurulun bütün üyeleri bu kararı oy birliğiyle onaylamış oldular. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel merkezinde düzenlenecek olan toplantı ile üyeliğinin ihya edileceğini söyleyebiliriz." dedi.

"Olağanüstü kongre 21 Mayıs'ta"

Aktay, "Bugünkü toplantımızda kararı alınan başka bir mevzu da 21 Mayıs'ta üçüncü olağanüstü kongreye gitmek. Bu kongrenin de hem kararı alınmış oldu hem de gerekli hazırlıklar için düğmeye basıldı." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yasin AktayAK Parti MKYKAK Parti
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