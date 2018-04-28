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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Bize düşen çok çalışmaktır

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya "Bize düşen Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak gece gündüz demeden çalışmaktır. Allah hepinizden razı olsun. Sizin bu fedakarlığınız ancak bir annenin evladının geleceği için yapacağı fedakarlıktır" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Bize düşen çok çalışmaktır

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya "Bize düşen Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak gece gündüz demeden çalışmaktır. Allah hepinizden razı olsun. Sizin bu fedakarlığınız ancak bir annenin evladının geleceği için yapacağı fedakarlıktır" dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:10
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Bize düşen çok çalışmaktır

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,  partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kadınların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken kapı kapı dolaştığını hatırlattı.

Kadınların her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu dile getiren Kaya, "24 yıl önce kadınlar İstanbul'da bir destan yazdı. İstanbul'da bir şey değişti, Türkiye'de çok şey değişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Cumhurbaşkanımız kazandı. Arkasından yapılan hizmetlerle hükümetleri aldık." diye konuştu.

Bakan Kaya, AK Parti'de görev yapan kadınların çok şanslı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen her konuşmasında kadınların desteğine vurgu yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük vefa örneği gösterdiğini ifade eden Kaya, şunları aktardı:

"Bize düşen çok çalışmaktır, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak, 24 Haziran seçimleri için gece gündüz demeden çalışmaktır. Allah hepinizden razı olsun. Gece gündüz demeden eşlerinizden, çocuklarınızdan fedakarlık yaparak çalışıyorsunuz. Sizin bu fedakarlığınız ancak bir annenin evladının geleceği için yapacağı fedakarlıktır. Aynen 15 Temmuz'da bu ülkenin kadınları, eşlerini 'Bugün sokağa çıkmazsan yarın çıkacak bir vatanımız olmayacak.' diyerek nasıl sokaklara yolladıysa, ülkenin istikbal ve istiklaline sahip çıktıysa, sizin yaptığınız her çalışma da çok kıymetlidir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Betül Sayan Kayaİstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi
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