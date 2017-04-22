Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
'Pembe Köşk' ziyarete açıldı
'Pembe Köşk' ziyarete açıldı
DEMET AKTAŞ’la “O KEDİ”leri getirdik
DEMET AKTAŞ’la “O KEDİ”leri getirdik
Zirvenin uzağında derbi
Zirvenin uzağında derbi
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Sertifikalı kadın çoban
Sertifikalı kadın çoban

"AGİT'in referandum meşruiyetini sorgulama yetkisi yok"

AB Bakanı Çelik, "AGİT'in ya da herhangi bir uluslararası kurumun herhangi bir referandumun sonucunu geçersiz sayma ya da onun meşruiyetini sorgulama gibi bir yetkisi yok." dedi.

"AGİT'in referandum meşruiyetini sorgulama yetkisi yok"

AB Bakanı Çelik, "AGİT'in ya da herhangi bir uluslararası kurumun herhangi bir referandumun sonucunu geçersiz sayma ya da onun meşruiyetini sorgulama gibi bir yetkisi yok." dedi.

22 Nisan 2017 Cumartesi 13:18
27 Okunma
"AGİT'in referandum meşruiyetini sorgulama yetkisi yok"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, CNN Türk'te katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Çelik, "Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler, yapısal olarak bundan sonra da çok güçlü bir şekilde sürecek. Bu tartışılmaz bir gerçek." ifadesini kullandı.

"Türkiye, Avrupa Birliği'ni kurtarmış bir ülkedir"

Çelik, Türkiye'nin hazırladığı çalışmaya AB'nin olumlu yanıt vermemesi durumunda, Türkiye'nin Ege'de düzensiz göçle ilgili iş birliği yapmayacağının altını çizdi. Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıyı misafir ettiğini hatırlatan Ömer Çelik, "Türkiye, Avrupa Birliğini kurtarmış bir ülkedir. Bu mülteci anlaşmasını biz yapmasaydık, bu kadar mülteci Avrupa'ya gitseydi, bu göçmenlikleri istismar eden aşırı sağcılar, ırkçılar öyle bir şekilde yükselecekti ki, Avrupa siyasetinde bunu merkez sağ siyasetçiler idare edemeyecekti ve Avrupa'nın siyasi haritası değişecekti." dedi.

"Yeni ırkçılık sosyokültürel gerekçeler üzerinden üretiliyor"

AB ülkelerindeki bazı parti temsilcilerinin, referandumda güçlü evet oyu çıkan ülkelerdeki Türk vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri ve çifte vatandaşlıklarının iptal edilmesiyle ilgili sözlerine ilişkin Çelik, insanların siyasi ve duygusal tercihleri yüzünden belli topraklardan dışlanmayla karşı karşı olduğunu vurguladı. Çelik, "Yeni ırkçılık, biyolojik gerekçeler üzerinden değil sosyokültürel gerekçeler üzerinden üretiliyor." şeklinde konuştu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) referandum sürecini gözlem misyonu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çelik, AGİT ile her zaman açık bir iş birliği yaptıklarını belirterek, "AGİT'in ya da herhangi bir uluslararası kurumun, dün bunu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland da açıkladı, herhangi bir referandumun sonucunu geçersiz sayma ya da onun meşruiyetini sorgulama gibi bir yetkisi yok. Buradaki yapacağı şey, teknik değerlendirmedir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiAGİTÖmer çelikCNN TürkReferandum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Danıştay'a başvuracak
CHP Danıştay'a başvuracak
"Bundan sonraki seçimlerde biz çok ama çok umutluyuz"
"Bundan sonraki seçimlerde biz çok ama çok umutluyuz"
AK Parti olağan kongre sürecinde
AK Parti olağan kongre sürecinde
Sokak çağrısı PKK'yı, FETÖ'yü kurtarma çağrısıdır
Sokak çağrısı PKK'yı, FETÖ'yü kurtarma çağrısıdır
Başbakan Yıldırım: Milletin kabul ettiğini sen kabul etmezsen ne yazar
Başbakan Yıldırım: Milletin kabul ettiğini sen kabul etmezsen ne yazar
Cumhurbaşkanının partiye üyeliğinin önünde bir engel yok
Cumhurbaşkanının partiye üyeliğinin önünde bir engel yok

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ