"AGİT'in referandum meşruiyetini sorgulama yetkisi yok"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, CNN Türk'te katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Çelik, "Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler, yapısal olarak bundan sonra da çok güçlü bir şekilde sürecek. Bu tartışılmaz bir gerçek." ifadesini kullandı.

"Türkiye, Avrupa Birliği'ni kurtarmış bir ülkedir"

Çelik, Türkiye'nin hazırladığı çalışmaya AB'nin olumlu yanıt vermemesi durumunda, Türkiye'nin Ege'de düzensiz göçle ilgili iş birliği yapmayacağının altını çizdi. Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıyı misafir ettiğini hatırlatan Ömer Çelik, "Türkiye, Avrupa Birliğini kurtarmış bir ülkedir. Bu mülteci anlaşmasını biz yapmasaydık, bu kadar mülteci Avrupa'ya gitseydi, bu göçmenlikleri istismar eden aşırı sağcılar, ırkçılar öyle bir şekilde yükselecekti ki, Avrupa siyasetinde bunu merkez sağ siyasetçiler idare edemeyecekti ve Avrupa'nın siyasi haritası değişecekti." dedi.

"Yeni ırkçılık sosyokültürel gerekçeler üzerinden üretiliyor"

AB ülkelerindeki bazı parti temsilcilerinin, referandumda güçlü evet oyu çıkan ülkelerdeki Türk vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri ve çifte vatandaşlıklarının iptal edilmesiyle ilgili sözlerine ilişkin Çelik, insanların siyasi ve duygusal tercihleri yüzünden belli topraklardan dışlanmayla karşı karşı olduğunu vurguladı. Çelik, "Yeni ırkçılık, biyolojik gerekçeler üzerinden değil sosyokültürel gerekçeler üzerinden üretiliyor." şeklinde konuştu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) referandum sürecini gözlem misyonu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çelik, AGİT ile her zaman açık bir iş birliği yaptıklarını belirterek, "AGİT'in ya da herhangi bir uluslararası kurumun, dün bunu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland da açıkladı, herhangi bir referandumun sonucunu geçersiz sayma ya da onun meşruiyetini sorgulama gibi bir yetkisi yok. Buradaki yapacağı şey, teknik değerlendirmedir." diye konuştu.