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'AGİT'in raporu yanlı çarpık hükümsüzdür'

AK Parti Denizli Milletvekili Özkan, AGİT'in halk oylamasıyla ilgili raporunun yanlı, çarpık, hükümsüz olduğunu belirterek, "Raporun tek gayesi, adil, serbest ve demokratik şekilde gerçekleştirilen 16 Nisan halk oylamasına gölge düşürmektir." dedi.

'AGİT'in raporu yanlı çarpık hükümsüzdür'

AK Parti Denizli Milletvekili Özkan, AGİT'in halk oylamasıyla ilgili raporunun yanlı, çarpık, hükümsüz olduğunu belirterek, "Raporun tek gayesi, adil, serbest ve demokratik şekilde gerçekleştirilen 16 Nisan halk oylamasına gölge düşürmektir." dedi.

18 Nisan 2017 Salı 15:41
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'AGİT'in raporu yanlı çarpık hükümsüzdür'

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) taraflı ve müdahaleci zihniyetini 16 Nisan halk oylamasına ilişkin raporunda da sürdürdüğünü kaydetti.

16 Nisan halk oylaması hakkında rapor hazırlamak üzere, Almanya’da bölücü terör örgütü PKK’nın eylemlerini organize eden Andrej Konstantin Hunko’nun referandum gözlemcisi olarak gönderildiğini ifade eden Özkan, "Somut delil bulamayan AGİT, raporun hiçbir yerinde YSK’nın kararlarına ve gerekçelerine değinmezken, CHP, HDP ve terör örgütlerinin ağzından bir rapor daha yazmıştır." diye konuştu.

AGİT ülkelerindeki medyanın, adeta haçlı zihniyeti ile Türkiye, seçilmiş hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine ağır iftiralarla dolu manşetler attığını aktaran Özkan, şunları söyledi:

"AGİT, Türkiye aleyhtarı tutumla tarafsızlığını yitirmiştir. AGİT'in raporu yanlıdır, çarpıktır, hükümsüzdür. Raporun tek bir gayesi vardır: O da vatandaşlarımız en yüksek katılımı ile adil, serbest ve demokratik şekilde gerçekleştirilen 16 Nisan halk oylamasına gölge düşürmektir. AGİT ve Avrupa'yı, kendi söz ve davranışları ile ortaya koydukları şüpheleri gidermeye davet ediyorum. Terör örgütlerini desteklemeyi bırakmalılar. Vatandaşlarımıza karşı ırkçı ve İslamofobik saldırıları durdurmalılar. Bosna’daki, Afrika'daki insanlık suçlarının hesabını vermeliler. AGİT raporunu kabul etmiyoruz. Ekonomik, diplomatik ilişkilerimizin bulunduğu Avrupa, hatalarını gözden geçirmelidir."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiAGİTHalk OylamasıAGİTin Raporu
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