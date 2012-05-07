Ağar'ın kapısında polis yok

Adalet Bakanlığı, Mehmet Ağar'ın geceleri yalnız kalmaması için koruma polisi Yasugay Aksakal'ın, her gün saat 17.00'den sabaha kadar oda kapısında beklediği iddialarının yalan olduğunu bildirdi.



Adalet Bakanlığı, bugün bir gazetede yer alan ''Korumaya Mahkum'' başlıklı haberle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Aydın Yenipazar Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Mehmet Ağar'ın geceleri yalnız kalmaması için koruma polisi Yasugay Aksakal'ın her gün saat 17.00'den sabaha kadar odanın kapısında beklediği iddiaları gerçek dışıdır.''