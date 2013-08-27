Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Afyonkarahisar'a en büyük ikmal merkezi

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'deki en büyük ikmal merkezinin Afyonkarahisar'da olacağını söyledi.

Afyonkarahisar'a en büyük ikmal merkezi

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'deki en büyük ikmal merkezinin Afyonkarahisar'da olacağını söyledi.

27 Ağustos 2013 Salı 16:05
1286 Okunma
Afyonkarahisar'a en büyük ikmal merkezi
AFYONKARAHİSAR

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da sanayiye çok büyük önem verdiklerini belirtti. Afyonkarahisar'ın bütün yolların kavşak noktası olduğunu ifade eden Eroğlu, Afyonkarahisar için yeni bir karar alındığını, kentin batı bölgesinde ikmal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanacağı askeri bir birlik oluşturulduğunu bildirdi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'deki en büyük ikmal merkezi olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Genelkurmay Başkanlığımıza, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza, emekli olan hemşehrimiz Hayri Kıvrıkoğlu'na da teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'deki en büyük ikmal merkezi olacak. Bu karar alındı. Hatta buradaki birlik albaylıktan, generalliğe yükseltildi. Burası, büyük tedarik merkezi. Afyonkarahisar'ın bütün yolların, hatta hızlı trenlerin kavşak noktası olması kente bir üstünlük sağlıyor."

Afyonkarahisar'ın teşvikten de en çok istifade eden iller arasında olduğunu dile getiren Eroğlu, bunun çok önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

"Afyonkarahisar'ı Ege Bölgesi'nin yıldızı yapacağız diye söz verdik, şimdi Türkiye'nin yıldızı olacak" diyen Eroğlu, şunları söyledi:

"Şu anda, Afyonkarahisar büyük şehirlerle yarışıyor. Ben de bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Afyonkarahisar'a gelenler, muazzam bir dönüşüm yaşandığını söylüyor. Afyonkarahisar dünyada sayılı termal turizm merkezi oldu. Şimdi ise Afyonkarahisar'ı sağlık turizminin merkezi yapıyoruz. Bütün dünyada protokoller imzalandı. Kuzey ülkelerden, orta Asya'ya kadar, ülkelerde fizik tedavi için, kaplıcadan sağlanacak şifalar konusunda büyük bir adım atıldı."

Eroğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nin ardından, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) da ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile görüşen Eroğlu, kent ekonomisi hakkında bilgi aldı.

Eroğlu, ATSO'nun ardından Ticaret Borsası'na geçerek, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler'i ziyaret etti.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 16:06
Anahtar Kelimeler:
OrmanTSKVeysel EroğluSu Işleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ