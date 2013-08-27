Afyonkarahisar'a en büyük ikmal merkezi

AFYONKARAHİSAR

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da sanayiye çok büyük önem verdiklerini belirtti. Afyonkarahisar'ın bütün yolların kavşak noktası olduğunu ifade eden Eroğlu, Afyonkarahisar için yeni bir karar alındığını, kentin batı bölgesinde ikmal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanacağı askeri bir birlik oluşturulduğunu bildirdi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'deki en büyük ikmal merkezi olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Genelkurmay Başkanlığımıza, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza, emekli olan hemşehrimiz Hayri Kıvrıkoğlu'na da teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'deki en büyük ikmal merkezi olacak. Bu karar alındı. Hatta buradaki birlik albaylıktan, generalliğe yükseltildi. Burası, büyük tedarik merkezi. Afyonkarahisar'ın bütün yolların, hatta hızlı trenlerin kavşak noktası olması kente bir üstünlük sağlıyor."

Afyonkarahisar'ın teşvikten de en çok istifade eden iller arasında olduğunu dile getiren Eroğlu, bunun çok önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

"Afyonkarahisar'ı Ege Bölgesi'nin yıldızı yapacağız diye söz verdik, şimdi Türkiye'nin yıldızı olacak" diyen Eroğlu, şunları söyledi:

"Şu anda, Afyonkarahisar büyük şehirlerle yarışıyor. Ben de bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Afyonkarahisar'a gelenler, muazzam bir dönüşüm yaşandığını söylüyor. Afyonkarahisar dünyada sayılı termal turizm merkezi oldu. Şimdi ise Afyonkarahisar'ı sağlık turizminin merkezi yapıyoruz. Bütün dünyada protokoller imzalandı. Kuzey ülkelerden, orta Asya'ya kadar, ülkelerde fizik tedavi için, kaplıcadan sağlanacak şifalar konusunda büyük bir adım atıldı."

Eroğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nin ardından, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) da ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile görüşen Eroğlu, kent ekonomisi hakkında bilgi aldı.

Eroğlu, ATSO'nun ardından Ticaret Borsası'na geçerek, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler'i ziyaret etti.