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"Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren silahlı, silahsız İHA'lardır"

Başbakan Yıldırım, "Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren silahlı, silahsız İHA'lardır. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı." dedi.

"Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren silahlı, silahsız İHA'lardır"

Başbakan Yıldırım, "Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren silahlı, silahsız İHA'lardır. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı." dedi.

22 Mart 2018 Perşembe 15:59
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"Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren silahlı, silahsız İHA'lardır"

Başbakan Binali Yıldırım, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi'nin (EYDEP) tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada," Savunma sanayimize bakıyoruz önümüzde 60 milyar dolarlık bir iş hacmimiz var. 600'den fazla projemiz var. 10 yıl içerisinde bu projelerimiz gerçekleşecek. Bunların zaten 12-13 milyarlık kısmı sözleşmeye bağlanmış durumda. Diğerleri de peyderpey devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren budur, bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar. Orada bir üstünlük oluşturduk. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı." dedi

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımEndüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Ve Destekleme ProjesiEYDEPSavunma Sanayisi
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