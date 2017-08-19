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"Adil Öksüz konusunda beklentimizin takipçisi olacağız"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Almanya'ya verilen Adil Öksüz notasına dair, "Bugüne kadar olumlu bir cevap verilmedi. Biz, bu beklentilerimizin takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

"Adil Öksüz konusunda beklentimizin takipçisi olacağız"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Almanya'ya verilen Adil Öksüz notasına dair, "Bugüne kadar olumlu bir cevap verilmedi. Biz, bu beklentilerimizin takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:56
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"Adil Öksüz konusunda beklentimizin takipçisi olacağız"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Biliyorsunuz daha önce Zekeriya Öz, Celal Kara gibi eski cumhuriyet savcılarının Almanya'da görüldüğüne dair ihbarlar vardı. Türkiye'nin talepleri oldu, bu konuda da maalesef Türkiye'nin beklentilerine olumlu bir cevap verilemedi, vermediler daha doğrusu. Adil Öksüz ile ilgili konuda da bugüne kadar olumlu bir cevap verilmedi. Dışişleri Bakanlığımız bir nota ile Türkiye'nin beklentilerini iletti. Biz, bu beklentilerimizin takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir BozdağAdil Öksüz
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