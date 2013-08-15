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Aday belirleme işini ustalıkla yapacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, seçimlerden önce belediye başkanlarının başarı durumunun tespitine yönelik anket yaptıklarını belirterek, adayları belirleyeceklerini söyledi.

Aday belirleme işini ustalıkla yapacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, seçimlerden önce belediye başkanlarının başarı durumunun tespitine yönelik anket yaptıklarını belirterek, adayları belirleyeceklerini söyledi.

15 Ağustos 2013 Perşembe 12:16
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Aday belirleme işini ustalıkla yapacağız

ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin her zaman her seçime en sistematik şekilde hazırlanan ve en hazırlıklı bir parti olduğunu ifade ederek, yapılacak yerel seçimlerde aday gösterilecek isimleri belirleme noktasında bir telaş içinde olmadıklarını söyledi.

Bazı partilerin adaylarını seçimlere 7-8 ay kala açıklamasının alışılmış bir durum olmadığını vurgulayan Çelik, "Bizim, vakti geldiğinde adayları belirleme işini net ve ustalıkla yapacağımızı zaten bütün kamuoyu da bilir, adaylar da bilir, aday adayları da bilir. Seçimlere  daha çok var. Daha ağustos ayındayız. Seçimler mart ayının sonuda yapılacak. 7 ay önceden isimler açıklanabilir mi, açıklanabilir ama bugüne kadar Türkiye'de çok alışılmış olan bir şey değil, bu" diye konuştu.

Yerel seçimlere hazırlık kapsamında AK Parti'li belediyeler, belediye başkanlarıyla ilgili anketler yaptırdıklarını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Belediyelerimizden, belediye başkanlarımızdan hangisi başarılı, hangisi başarısız, zayıf tarafları nedir, kuvvetli tarafları nedir, avantajları nedir, dezavantajları nedir, daha neler yapılabilir gibi konularda araştırmalar yaptırdık. Bu anket çalışmaları, parti için mevcut belediye başkanlarının durumunu anlamaya yöneliktir. Bölgelerle yapılan toplantıda da Sayın Başbakanımız tüm belediye başkanlarının yüzüne karşı aynadaki görüntüsünü gösterdi. Belediye başkanlarımızdan durumu iyi olanlar var çok daha iyi olabilecek olanlar var."

Anket yapan birkaç profesyonel firmayla çalıştıklarını dile getiren Çelik, "Bu firmaların yaptıkları anket sonuçlarını karşılaştırıyoruz. Sonbahar döneminde bir daha bu anket çalışmalarını yaparak son durum görülebilir. Önceki hali, son zamanda ataklara başlayan ve kamuoyundaki durumunu düzeltenler de olabilir. Bütün bunlar değerlendiriliyor ve ona göre de bir adım atılacaktır" dedi.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 12:16
Anahtar Kelimeler:
Aday Belirleme Işini Ustalıkla Yapacağız
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