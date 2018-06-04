İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, partisinin Kırıkkale il teşkilatınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 24 Haziran'da cumhurbaşkanının kendisi olacağını iddia etti.

Önce binlerle başladıklarını, 10 binler olduklarını ve şimdi 100 binler olduklarını belirten Akşener, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimde Çankaya'da Anadolu'nun her tarafından bize verilen bu tülbentlerle tülbent müzesi açacağım. Bizlerin önümüzü ve yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. OHAL'de bir seçime gidiyoruz. Buna da 'eyvallah' dedik. Biz, şu iddiayla geliyoruz. Önce demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü kaim kılacağız. İnsanların korkutulmasının önüne geçeceğiz. Adaleti ve insanların rahat nefes almasını sağlayacağız. 5 yıl içerisinde Türkiye'nin gıda ithal eden bir ülkeden tarım ürünleri kendine yeten ve bunu ihraç eden bir ülke haline gelmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Akşener, gençlere ya iş bulacaklarını ya da onlara iş sağlayacaklarını öne sürerek, iş buluncaya kadar da her gence aylık 500 lira vatandaşlık maaşı verecekleri vaadinde bulundu.

Seçilmesi durumunda kredi kartı borçlarını bir defaya mahsus sileceklerini aktaran Akşener, şunları kaydetti:

"Bu kredi kartlarının içerisinde kumar borcu yok. Bu borçların içerisinde çocuk okutmak ve işsiz kaldığı için ailesinin gıda parası var. Ödeyemediği kirası var. Bunları bir defaya mahsus sileceğiz ve vatandaşımıza rahat bir nefes aldıracağız. Devlet memuriyetine girerken mülakat sistemini kaldıracağız. 50 bin çeşit öğretmen oldu. Öğretmen dediğin öğretmendir. Ücretli, sözleşmeli öğretmen olmaz. Hepsini kadrolu öğretmen haline getireceğim."