Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99853
ALTIN
191.194
DOLAR
4.5897
STERLİN
6.1319
EURO
5.3757
Yaşayan Osmanlı ruhu
Yaşayan Osmanlı ruhu
ECE ELEKTRİKLENDİ
ECE ELEKTRİKLENDİ
"Fon girişi başladı"
"Fon girişi başladı"
Hedefi ay-yıldızlı forma
Hedefi ay-yıldızlı forma
BEŞİR BAYRAKTAR KİMLERE “OLMADI” DİYOR?
BEŞİR BAYRAKTAR KİMLERE “OLMADI” DİYOR?
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

"Adaleti ve insanların rahat nefes almasını sağlayacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Akşener, "Önce demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü kaim kılacağız. İnsanların korkutulmasının önüne geçeceğiz. Adaleti ve insanların rahat nefes almasını sağlayacağız." dedi.

"Adaleti ve insanların rahat nefes almasını sağlayacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Akşener, "Önce demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü kaim kılacağız. İnsanların korkutulmasının önüne geçeceğiz. Adaleti ve insanların rahat nefes almasını sağlayacağız." dedi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:00
0 Okunma
"Adaleti ve insanların rahat nefes almasını sağlayacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, partisinin Kırıkkale il teşkilatınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 24 Haziran'da cumhurbaşkanının kendisi olacağını iddia etti.

Önce binlerle başladıklarını, 10 binler olduklarını ve şimdi 100 binler olduklarını belirten Akşener, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimde Çankaya'da Anadolu'nun her tarafından bize verilen bu tülbentlerle tülbent müzesi açacağım. Bizlerin önümüzü ve yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. OHAL'de bir seçime gidiyoruz. Buna da 'eyvallah' dedik. Biz, şu iddiayla geliyoruz. Önce demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü kaim kılacağız. İnsanların korkutulmasının önüne geçeceğiz. Adaleti ve insanların rahat nefes almasını sağlayacağız. 5 yıl içerisinde Türkiye'nin gıda ithal eden bir ülkeden tarım ürünleri kendine yeten ve bunu ihraç eden bir ülke haline gelmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Akşener, gençlere ya iş bulacaklarını ya da onlara iş sağlayacaklarını öne sürerek, iş buluncaya kadar da her gence aylık 500 lira vatandaşlık maaşı verecekleri vaadinde bulundu.

Seçilmesi durumunda kredi kartı borçlarını bir defaya mahsus sileceklerini aktaran Akşener, şunları kaydetti:

"Bu kredi kartlarının içerisinde kumar borcu yok. Bu borçların içerisinde çocuk okutmak ve işsiz kaldığı için ailesinin gıda parası var. Ödeyemediği kirası var. Bunları bir defaya mahsus sileceğiz ve vatandaşımıza rahat bir nefes aldıracağız. Devlet memuriyetine girerken mülakat sistemini kaldıracağız. 50 bin çeşit öğretmen oldu. Öğretmen dediğin öğretmendir. Ücretli, sözleşmeli öğretmen olmaz. Hepsini kadrolu öğretmen haline getireceğim."

AA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral Akşener24 Haziran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli, Ali Koç'u tebrik etti
Bahçeli, Ali Koç'u tebrik etti
"81 milyona resmi dil Türkçeyi öğreteceğiz"
"81 milyona resmi dil Türkçeyi öğreteceğiz"
Başbakan Yıldırım: Güçlü liderliğe öncesinden daha fazla ihtiyaç var
Başbakan Yıldırım: Güçlü liderliğe öncesinden daha fazla ihtiyaç var
Almanya HDP mitingine göz yumdu
Almanya HDP mitingine göz yumdu
'Önce üretime yönelik yatırımları yapalım'
'Önce üretime yönelik yatırımları yapalım'
"Uyanık olmak durumundayız"
"Uyanık olmak durumundayız"
"Çiftçimizin, tüccarın elinde oyuncak olmasını engelliyoruz"
"Çiftçimizin, tüccarın elinde oyuncak olmasını engelliyoruz"
"Birisi göç var diye hızlı trene karşı çıkıyor"
"Birisi göç var diye hızlı trene karşı çıkıyor"
"Anadolu'yu insanlığın son adası olarak görüyoruz"
"Anadolu'yu insanlığın son adası olarak görüyoruz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ