CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale'de gerçekleştirdikleri Adalet Kurultayı'na, toplumun değişik kesimlerinden on binlerce insanın katkı sağladığını bildirdi.

Panel ve çalıştay ile diğer platformlarda yapılan tüm konuşma ve yazıların kayıt altına alındığını ifade eden Budak, "Adalet Yürüyüşü'nde on binler yürüdü. Maltepe Mitingi’nde milyonlar ‘adalet’ diye haykırdı. Adalet Kurultayı'nda yine on binler adalet mücadelesi verdi." ifadesini kullandı.

Yanlış uygulamalar nedeniyle toplumun her alanında derin adaletsizliklerin ortaya çıktığını ileri süren Budak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey ayakta kalamaz. Adaleti çöken bir ülkenin geleceğe güvenle yürümesi mümkün değil. Biz bu adaletsiz düzene teslim olmayacağız. Adalet mücadelesi bunun kanıtı. Hürriyet ve istiklal mücadelesinin verildiği topraklardan, adalet ve demokrasi yeniden filizlenecek."