Adalet Bakanlığı'na BM'den ödül

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk kez bu ödülü kazandığı belirtildi. Açıklamada, BM Kamu Hizmetleri Ödülü'nün, kamunun sunduğu hizmetin daha etkin hale getirilmesini sağlayan uygulamalara 2003 yılından beri verildiği hatırlatılarak, bu yılki ödül töreninin 25 Haziran'da New York'ta düzenleneceği belirtildi.

Ödül töreninin yapılacağı 25 Haziran tarihinde aynı zamanda BM Kamu Hizmeti Günü de kutlanacak. Törene BM Genel Kurulu Başkanı, Ekonomik ve Sosyal İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile üst düzeyli hükümet yetkililerinin katılımı bekleniyor.

New York'taki Kamu Hizmetleri ödül törenine Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyet katılacak.