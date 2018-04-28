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Adalet Bakanı Gül: 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmalıydı

Adalet Bakanı Gül, "(11. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları) Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." dedi.

Adalet Bakanı Gül: 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmalıydı

Adalet Bakanı Gül, "(11. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları) Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:48
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Adalet Bakanı Gül: 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmalıydı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." değerlendirmesini yaptı.

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Abdulhamit Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
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