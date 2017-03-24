Adalet Bakanı Bozdağ: Herkes Türkiye ile olan ilişkilerini gözden geçirecektir

ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AA muhabirine anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'nin milletten korktuğunu, yeni sistemin, millete güvenenlerin siyasette daha da güçlenmesine imkan tanıyacağını belirtti.

Mevcut anayasanın Türk halkına hükümeti seçme görevi ve hakkı vermediğini ifade eden Bozdağ, yeni sistemle hükümetin Mecliste belirlenmesinin, Meclisin güvenoyuna dayanmasının da tarihe havale edileceğini kaydetti.

Bozdağ, milletin Türkiye'yi yönetecek hükümeti doğrudan seçeceğine dikkati çekerek, hükümeti halkın belirleyeceğini, hükümetin Meclisin değil, halkın güvenoyuna dayanacağını bildirdi.

Türkiye'yi yüzde 50'nin üzerinde oy alanın yöneteceğine işaret eden Bakan Bozdağ, yeni sistemin demokratik meşruiyetin tabana yayılması ve iktidarın daha güçlü demokratik bir meşruiyete sahip olmasını sağlayacağını vurguladı.

Şu anda yüzde 26 oy oranına sahip CHP'nin yeni sistemde kendi mahallesinin dışına çıkmak zorunda kalacağını anlatan Bozdağ, şunları söyledi:

"AK Parti, biz de yüzde 50 artı bir değiliz. Yüzde 49,5'iz. Ama 'istikrar olsun, başka parti gelmesin, oyum zayi olmasın' diye bize gelen oylar var. Onları çıktığınızda biz daha azız. O zaman AK Parti de ne yapacak? Başka seçmenlerin rızasını alacak bir politika geliştirecek. MHP de başkaları da. Bu ne yapacak? Bugünkü Türk siyasetinin kendi alanında mahallelere ayrılması uygulamasına son verecek. Herkes kendi mahallesinin dışına çıkmak zorunda kalacak."

Adalet Bakanı Bozdağ, yeni sistemin ideolojik alt yapılar üzerinden siyasetin devamını zayıflattığını, yeni sistemin partileri kendi mahallelerinin dışına çıkmaya zorlayacağını, bunun da Türk siyasetini kutuplaşmadan çıkararak uzlaşmaya iteceğini kaydetti.

"Herkes yeni duruma politikasını adapte edecektir"

Partilerin yeni sistemde başka partilerin seçmenlerinin de oyunu alabilecek üslup, söylem, politika, program ve tüzük geliştirmek zorunda olacağına işaret eden Bakan Bozdağ, bunun siyasal kültürü daha da geliştireceğini belirtti.

Bozdağ, yeni sistemde CHP'li bir adayın iktidara gelme ihtimalinin parlamenter sistemdekinden daha fazla olduğunu kaydetti.

Halk oylamasında "evet" çıkmasının, yeni sistemin kurulması demek olduğuna dikkati çeken Bozdağ, herkesin yeni sistem nedeniyle yeni bir pozisyon belirleyeceğini, eski düzenin doğurduğu hastalıklar üzerinden Türkiye'ye bakışı gözden geçireceğini anlattı.

Bozdağ, "Türkiye, 16 Nisan akşamı yeniden pozitif gündemine dönecek. Şu anda bu sistem değişikliği olmasın diye Türkiye'ye baskı uygulayan herkes, artık kartlarına bakacak, kendi ülkesinin, halkının çıkarı, geleceği için Türkiye ile olan ilişkilerini gözden geçirecektir. Çünkü millet bir karar vermiş, 'Artık böyle olacak.' demiş. Bu kararın değişme ve değiştirilme ihtimali artık yok. O zaman herkes yeni duruma dilini, politikasını, ilişkilerini adapte edecektir. Türkiye 16 Nisan'da halkın açtığı yolda güçlenerek yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.