Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'istifa çağrısı'

ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kanal 24 televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

CHP'nin "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderdiği" iddialarının hatırlatılması üzerine Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ben ispat edemezsen namuslu ve şerefli bir adamım görevden ayrılırım." sözlerini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun kendi kendini bağlayan önemli bir iddiada bulunduğunu ifade eden Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden gönderilen yazıyı göstererek, yazının konusunun suç duyurusu olduğunu bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin soruşturma başlattığını anlatan Bozdağ, "Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriyor. Bu ne biçim talimat ki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu talimata aykırı hareket ediyor, kovuşturmaya yer olmadığına karar veriyor. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı büyük bir çarpıtmadır, milleti aldatmadır." ifadesini kullandı.

Önceki cumhurbaşkanları döneminde de yazılan yazıların formatının aynı olduğunu aktaran Bozdağ, suç duyurusunda bulunulduktan sonra sonucundan da bilgi talep edildiğine dikkati çekti.

"İstifa çağrısı yapıyorum"

Devletin gönderdiği yazılarda sonucundan bilgi talep edilmesinin devletin işleyişinde rutin bir uygulama olduğunu söyleyen Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Yardımcılığının yaptığı suç duyurusu ile vatandaşların yaptığı suç duyurusu arasında bir fark olmadığını belirtti.

"Belgeyi gösteren, Kemal beyle birlikte açıklayan Bülent Tezcan bey hukukçu. Nasıl böyle bir hataya düşüyor?" sorusu üzerine Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu böyle hukukçulara danıştığı için altından kalkamayacağı laflar ediyor. Sonra da altında kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarını ispat edemediğini dile getirdi.

Yazışmaların nasıl yapıldığının CHP tarafından bilinmediğini, iddiaların cehaletten ya da milleti aldatmak için ortaya atıldığını söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Ben istifa çağrısı yapıyorum. Çünkü Kemal beyin söylediği kendini bağladı. İddiasını doğrulamak için ortaya koyduğu belge de kendisini tekzip eden belge. Bu bir talimat değil. Burada bir suç duyurusu yapılıyor. 'Sonucundan bilgi ver' diyor, işte 'talimat veriyor' diyorlar. Yasalar böyle bir suç işleyenle ilgili neyi emrediyorsa usul kuralları onu yap, şu kararı ver bu kararı ver demiyor. Ne yapmış savcılık, yasanın emrettiği şikayeti, ihbarı işleme koymuş. Ondan sonra da gereğini yapmış. Arkasından da savcılık bununla ilgili takipsizlik kararı veriyor. İnceliyor, soruşturuyor, her şeyi yapıyor, şüpheli hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar veriyor. Talimat vermiş olsa böyle bir karar çıkar mı? Bu rutin bir iştir. Vatandaşlarımız ihbarda bulunuyor, şikayette bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin de cumhurbaşkanlarıyla ilgili bir suç olduğu zaman ihbarda bulunmak onların yapması gereken asli görevlerden bir tanesi."