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Açılım politikası önermedik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörle ilgili açılım politikası önermediklerini, bir "yol haritası" belirlediklerini söyledi

Açılım politikası önermedik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörle ilgili açılım politikası önermediklerini, bir "yol haritası" belirlediklerini söyledi

07 Haziran 2012 Perşembe 13:55
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Açılım politikası önermedik
ANKARA - Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezinde düzenlenen Parti Meclisi toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyle ilgili şunları söyledi:
''Biz ilk kez kendimize göre, altını çiziyorum, sağlıklı, tutarlı bir yol haritası ortaya koymaya çalıştık. Nedir yol haritası? Dedik ki 'Parlamontoda bir komisyon kuralım' Parlamentonun geleneğinde bir araya gelme, akil milletvekillerinden oluşan, kendi alanlarında uzman milletvekillerinden oluşan, her partiden eşit sayıda milletvekili bir araya gelsin. Anayasa Komisyonu'nda bir araya geliyoruz, niçin? Anayasa bir toplumsal uzlaşma belgesidir de onun için. Terör konusunda da bir araya gelelim. Ne eksiğimiz var bizim, niçin bir araya gelmiyoruz. Gelelim bir araya, oturalım konuşalım. Biz bir açılım politikasını önermedik, 'şöyle yapın' demedik, biz bir yol haritası belirledik. Parlamentonun geleneklerine uygun bir yol haritası belirledik. 'Şunu şöyle yapın', 'böyle yapmazsanız bu olmaz' diye bir dayatma mantığı içinde de olmadık.''

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 05:56
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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ALİ YİĞİT 2012-06-07 16:13:34

bu girişimi tüm ülke vatandaşları olarak destek vermeliyiz diye düşünüyorum.

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