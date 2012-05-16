ABD'nin istihbarat verdiğine dair iddia yok

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Wall Street Journal Gazetesi'nde yer alan, ''Uludere'de meydana gelen ve 34 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hava operasyonunun ABD'nin verdiği istihbarat üzerine gerçekleştirildiğine'' ilişkin haberi değerlendirdi.

Haberin İngilizce orjinalini bulup Türkçe'ye çevirisini yaptırdığını belirten Üstün, ''Haberde, görüntüleri ABD'lilerin de gördüğü belirtiliyor. Haberin aslında, ABD'nin istihbarat verdiği konusunda bir iddia yok'' dedi.