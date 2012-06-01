ABD'li KOBİ'lere işbirliği teklifi

İSTANBUL -

,

, ABD'nin Georgia Valisi Nathan Deal ile Georgia Ekonomik Kalkınma Departmanı Başkanı Chris Cummisket'i kabul ederek, görüştü.



Görüşmeye ilişkin AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakan Ergün, ABD ve Türkiye arasında çok köklü ilişkilerin mevcut olduğunu ancak bu genel mahiyetteki bu ilişkilerin eyalet düzeyine çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Ergün, şunları söyledi:

''ABD'deki KOBİ'lerin de dış pazarlara, dış dünyaya açılma ihtiyacı var.

Kendi aralarında, eyaletler arasındaki ticari ilişkileri yeterli görebilirler ancak bu aslında yeterli değildir. İşletmeler arası işbirliği teşvik edilmelidir. ABD'li ve Türk firmalar ABD pazarında, Türk pazarında ve üçüncü pazarlarda birlikte iş yapabilirler. Benzer organizasyonları ABD eyaletlerinde yapabiliriz.''