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AB'den vize muafiyeti istiyoruz

Bakan Bağış, "Vize muafiyeti istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 milyon vatandaşının AB üyesi tüm ülkelere vizesiz gidebilmesini istiyoruz" dedi.

AB'den vize muafiyeti istiyoruz

Bakan Bağış, "Vize muafiyeti istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 milyon vatandaşının AB üyesi tüm ülkelere vizesiz gidebilmesini istiyoruz" dedi.

07 Haziran 2012 Perşembe 16:15
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AB'den vize muafiyeti istiyoruz

ANKARA 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen  Bağış, "Biz vize kolaylığı istemiyoruz. Vize muafiyeti istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 milyon vatandaşının AB üyesi tüm ülkelere vizesiz gidebilmesini istiyoruz" dedi.
Bağış, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın düzenlediği 'Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar, Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'' toplantısında bir konuşma yaptı. Dünyada önemi giderek artan bir ülke olan Türkiye'nin, bugün önündeki en büyük sorunlardan birinin vize sorunu olduğuna değinen Bağış, şunları söyledi.
"Çok açık ve net söylüyorum. 9,5 sene önce iktidara ilk geldiğimizde bu vize konusunu gündeme getirdiğimiz zaman konuşmak bile istemeyen bazı Avrupalılar, şimdi biz daha sözü açmadan (gel size vize kolaylıkları sağlayalım. İş adamlarınız sanayi odalarından ticaret odalarından birer yazı getirsin onlara uzun süreli vizeler verelim, vize ücretlerini düşürelim isterseniz Akdeniz'de ve Karadeniz'de ortak birer vize ofisi açalım) gibi önerilerle gelmeye başladılar. Biz ise diyoruz ki biz vize kolaylığı istemiyoruz. Vize muafiyeti istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 milyon vatandaşının AB üyesi tüm ülkelere vizesiz gidebilmesini istiyoruz.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 08:16
Anahtar Kelimeler:
ABEgemen BağışVizeAvrupa Birliği
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