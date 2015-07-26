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AB'den "Çözüm Süreci" açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile telefonda görüşen AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, "terör gruplarının Çözüm Süreci'ni heba etmemesini" istedi.

AB'den "Çözüm Süreci" açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile telefonda görüşen AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, "terör gruplarının Çözüm Süreci'ni heba etmemesini" istedi.

26 Temmuz 2015 Pazar 00:32
720 Okunma
AB'den
BRÜKSEL

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde son gelişmeleri değerlendirdi.

Mogherini'nin basın ofisinden bugün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Yüksek Temsilcinin son terör saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili başsağlığı mesajını ilettiği ve Türkiye'nin DAEŞ'le ve her türlü terörizmle mücadele çabalarını desteklediklerini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yüksek Temsilci, aynı zamanda Kürt halkıyla Çözüm Süreci'nin canlı ve yolunda tutulmasının temel öneminin altını çizdi. Terör grupları süreci heba etmemeli ve ateşkes muhafaza edilmeli" ifadesine yer verildi.
 

AA

Son Güncelleme: 26.07.2015 09:35
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