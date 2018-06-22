YOZGAT

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni belgeye ilişkin, "FETÖ/PDY kurucusu ve yöneticisi, 15 Temmuz'un bir numaralı faili teröristbaşı Gülen'in her icraatını ABD Türkiye'den daha iyi bilmektedir. FETÖ'nün bu darbeyi yaptığını ABD bizden daha iyi biliyor çünkü elinde bizden daha fazla bilgi ve belge olduğuna inanıyorum. Buna rağmen ABD, FETÖ'yü himaye etmeye devam ediyor." dedi.

Bozdağ, "O belge gittiğinde ABD sürdürdüğü tutumu inşallah değiştirir diye bekliyorum ama şu ana kadar baktığımızda değiştirmedi." ifadesini kullandı.