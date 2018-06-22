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ABD sürdürdüğü tutumu inşallah değiştirir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni belgeye ilişkin, "O belge gittiğinde ABD sürdürdüğü tutumu inşallah değiştirir diye bekliyorum ama şu ana kadar baktığımızda değiştirmedi." dedi.

ABD sürdürdüğü tutumu inşallah değiştirir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni belgeye ilişkin, "O belge gittiğinde ABD sürdürdüğü tutumu inşallah değiştirir diye bekliyorum ama şu ana kadar baktığımızda değiştirmedi." dedi.

22 Haziran 2018 Cuma 15:00
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ABD sürdürdüğü tutumu inşallah değiştirir

YOZGAT

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni belgeye ilişkin, "FETÖ/PDY kurucusu ve yöneticisi, 15 Temmuz'un bir numaralı faili teröristbaşı Gülen'in her icraatını ABD Türkiye'den daha iyi bilmektedir. FETÖ'nün bu darbeyi yaptığını ABD bizden daha iyi biliyor çünkü elinde bizden daha fazla bilgi ve belge olduğuna inanıyorum. Buna rağmen ABD, FETÖ'yü himaye etmeye devam ediyor." dedi.

Bozdağ, "O belge gittiğinde ABD sürdürdüğü tutumu inşallah değiştirir diye bekliyorum ama şu ana kadar baktığımızda değiştirmedi." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağABDTutum
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