"ABD'nin taktiksel planı bu yönetime ait değil"

Başbakan Binali Yıldırım, İngiliz gazetesi Financial Times’ın internet sitesinde yayımlanan röportajında, ABD’nin Rakka operasyonunda YPG’yi tercih etmesine ilişkin, Türkiye’nin kaygılarının anlaşıldığını fakat ABD’nin sahada "taktiksel bir ittifakı" seçtiğini belirtti.

"Ne yazık ki bu taktiksel plan bu yönetime ait bile değil, önceki hükümete geri gidiyor." ifadesini kullanan Yıldırım, "Bir NATO müttefikinin bile bile bir terör şebekesiyle ilişkiye girdiği şeklindeki bir algının başlı başına olumsuz sonuçları olur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetiminin YPG’ye ağır silah vermesini de değerlendiren Yıldırım, "Bu ağır silahların zaten Suriye’de sahada olduğuna ama bunların Rakka kuşatmasında kullanılması için bir yetkiye ihtiyaç duyduklarına inanıyoruz." dedi.

"ABD Savunma Bakanı söz verdi"

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in YPG’ye sağlanan silahlarla ilgili olarak söylediklerini de aktaran Yıldırım, "Savunma Bakanı pek çok vesileyle çok açık ve sarih biçimde bu silahların Türkiye’ye döndürülmesine izin vermeyecekleri sözünü verdi." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye’nin YPG konusundaki kaygılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti esnasında daha iyi anlaşılacağını umduğunu belirterek, "Mesajlar daha iyi iletilecek." dedi.

Türkiye’nin terörle mücadelede sicilini ispat ettiğini de dile getiren Yıldırım, "(Türkiye) Sahaya indi ve DEAŞ’la çok etkin bir şekilde mücadele ediyor." açıklamasında bulundu.