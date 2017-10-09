ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri'ne çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve ABD'nin vize işlemlerini askıya alması kararından dönülmesi yönündeki beklentinin iletildiği bildirildi.
AA
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve ABD'nin vize işlemlerini askıya alması kararından dönülmesi yönündeki beklentinin iletildiği bildirildi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve ABD'nin vize işlemlerini askıya alması kararından dönülmesi yönündeki beklentinin iletildiği bildirildi.
AA