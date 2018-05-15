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"ABD katliama yardım ve yataklık etmiştir"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: "ABD ve İsrail yalnız kalmaya mahkum olmalıdır. ABD dünkü katliama yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır. Bu nedenle tüm insanlık ayağa kalkmalıdır." dedi.

"ABD katliama yardım ve yataklık etmiştir"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: "ABD ve İsrail yalnız kalmaya mahkum olmalıdır. ABD dünkü katliama yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır. Bu nedenle tüm insanlık ayağa kalkmalıdır." dedi.

15 Mayıs 2018 Salı 15:52
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"ABD katliama yardım ve yataklık etmiştir"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslendi. İnce, konuşmasından önce Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunup, Fatiha okunmasını istedi.

Filistin'de bir insanlık dramının yaşandığını, ABD ve İsrail'in Müslümanlara zulmettiğini vurgulayan İnce, "Ortadoğu'da kalıcı bir barış, kalıcı bir husumete dönüşüyor. Türkiye bu duruma seyirci kalamaz, kalmamalıdır. Ben cumhurbaşkanı adayı olarak, görev başındaki Sayın Cumhurbaşkanına, bu konuda her türlü yardıma hazır olduğumu bildiriyorum. Geçmiş 16 yılda Sayın Erdoğan ve AK Parti'nin yanlış İsrail politikalarını, yanlış Ortadoğu politikalarını bu süre içinde bir kenara bırakıyorum. Bunu şimdi konuşmanın bir anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.

"81 milyon birlikte karşı duralım"

Ortadoğu'da yaşanan zulme karşı birlik olunması gerektiğinin altını çizen İnce, şöyle devam etti:

"Böyle bir ortamda Türkiye tek ses olmalıdır, 81 milyon hep birlikte olmalıdır. Uluslararası vicdana aykırı ve provokatif bu eylemi hep birlikte kınamalıyız. ABD ve İsrail yalnız kalmaya mahkum olmalıdır. ABD dünkü katliama yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır. Bu nedenle tüm insanlık ayağa kalkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine ve Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum; Mavi Marmara'da olduğu gibi 'Giderken bana mı sordun' demeyeceksen, 'İsrail'e ihtiyacımız var' demeyeceksen sonuna kadar yanındayım. Dik dur, biz buradayız, ben buradayım. Bu konuyu önümüzdeki seçimin malzemesi yapma, istismar etme. Bu insanlık ayıbına 81 milyon birlikte karşı duralım. Yani diyorum ki şov yapmayalım, gereğini yapalım, 81 milyon hep birlikte."

"Passolig'i kaldıracağız"

Cumhurbaşkanı seçilirse, "girişimcilik" kelimesini de sık sık telaffuz edeceğini dile getiren İnce, ülkede fason üretim yapıldığını, bunun önüne geçmeyi hedeflediğini bildirdi.

Ülkede huzur ve özgürlük ortamını sağlayacaklarını anlatan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol bile özgür değil bu ülkede. Hayalim şu, Allah'ın izni, milletin isteğiyle, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda Passolig'i kaldıracağız. Neden kaldıracağız? Çünkü insanlar özgürce protesto etsin. Bir yıl cumhurbaşkanlığı yaptığımda, stadyuma gittiğimde, Türkiye'de işler iyiye gitmiyorsa, düzelmeye başlamamışsa, seyirci de 'yuh' çeksin cumhurbaşkanına. Ne var bunda? Onu polisle susturacağına, gönlünü alarak sustur. Onu kayıt altına alarak, tehdit ederek susturacağına, işini çözerek sustur. Size söz veriyorum, benim cumhurbaşkanlığımda Passolig kalkacak ve maça gittiğimde göreceksiniz AK Partililer de beni alkışlayacak."

İnce, cumhurbaşkanı seçilirse, polislerin sendikalı olacaklarını ve fazla mesai ücreti alacaklarını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceFilistin
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