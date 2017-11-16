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"ABD hatasını sürdürüyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütü PYD/YPG ile iş birliğini tercih ettiğini belirterek, "ABD bu hatasını da sürdürüyor." dedi.

"ABD hatasını sürdürüyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütü PYD/YPG ile iş birliğini tercih ettiğini belirterek, "ABD bu hatasını da sürdürüyor." dedi.

16 Kasım 2017 Perşembe 12:03
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"ABD hatasını sürdürüyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda, FETÖ'nün birçok uluslararası kuruluşta terör örgütü ilan edildiğini ve bazılarından da çıkarıldığını belirterek, terör örgütünün karalama kampanyalanın önünü kesmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Birçok FETÖ üyesinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını anlatan Çavuşoğlu, "Bu çalışmalarımızın sonucunda FETÖ üyelerine artık 'Schengen bölgesinden çıkmayın' talimatı verildi. 'Afrika'da da bazı ülkelerde dışarı çıkmayın' denildi. Yani FETÖ'yü hangi ülkelerin Avrupa'da, Schengen bölgesinde koruduğu ve Afrika'da hangi ülkeleri üs olarak seçtiğini açıkça görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, milletvekillerinin "Hangi ülkeler" sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Avrupa'da en çok hangi ülkeye gidiyorlar, bunları zaten sizler biliyorsunuz. Belli başlı Avrupa ülkeleri. Afrika'da da yine 4-5 tane ülke var. Bu ülkeleri kendilerine mesken tutmuşlardır. Bu ülkelerin nezdinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"İhtisas ve meslek memurlarının yüzde 25'i Bakanlıktan uzaklaştırıldı"

Dışişleri Bakanlığına da FETÖ'nün girdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu konuda Bakanlıkta yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"Bakanlığımızda ciddi bir temizlik yapıldı. Aşağı yukarı hem konsolosluk ihtisas memurlarımızın hem de meslek memurlarımızın yüzde 25'i Bakanlıktan uzaklaştırıldı. Bunların hepsi ciddi bulgu ve belgeler neticesinde gerçekleştirildi. Bakanlığımızda da bir komisyon oluşturduk. Tüm itirazlar dahil arkadaşlarımız titiz bir şekilde değerlendiriyor ki hatalar yapılmasın."

Bir başka terör örgütü DEAŞ'la da mücadelenin sürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, DEAŞ'tan temizlenen alanlara Suriyelilerin dönmeye başladığını aktardı.

Çavuşoğlu, "Özellikle Fırat Kalkanı Operasyonu ile temizlenen alanlara, DEAŞ'tan alınan yerlere 70 binden fazla Türkiye'den Suriyelinin döndüğünü ama 150 bin Suriyelinin de Suriye içinde değişik şehirlerden buraya döndüğünü görüyoruz. Biraz buralar kalkındırılırsa ve yaşam koşulları iyileştirilse çok daha fazla kişinin hem Türkiye'den hem de diğer şehirlerden buraya geçeceğini görüyoruz." diye konuştu.

"ABD hatasını sürdürüyor"

DEAŞ'ın ideolojisiyle de mücadele edildiğini aktaran Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütü PYD/YPG ile iş birliğini tercih ettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"ABD bu hatasını da sürdürüyor. Bu tercihin taktiksel gerekçeyle olduğunu söylüyorlar ama biz bu iddiayı kabul etmediğimizi kendilerine de söyledik. Irak'ta yapılan hataların Suriye'de tekrarlandığını görüyoruz. İki ülkenin istikrarı ve geleceği bizim için önemli. Dolayısıyla burada terör örgütleriyle değil gerçek Suriye halkıyla iş birliği yapılması ve siyasi çözüme odaklanması gerektiğini her platforma söylüyoruz.

YPG'nin bugüne kadar DEAŞ ile mücadele ettiği söyleniyordu fakat gördük ki YPG esasen DEAŞ ile mücadele için değil buraları ele geçirmek için ve bir terör kampı kurmak için çaba sarfediyor. Bu bölgede de DEAŞ ile çok yakın iş birliği içine girdiler. Bu ortaya çıktı. ABD başta olmak üzere koalisyonun içindeki bazı ülkeler de bunu inkar edemediler. Dolayısıyla terör örgütleri işine geldiği zaman iş birliği yapıyorlar, işine geldiği zaman çatışıyor ya da çatışıyor görünüyorlar. Terör örgütleriyle iş birliği yapmanın ne kadar riskli olduğunu anlatmaya devam edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluABDFETÖ
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