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ABD devlet destekli terörizmin hakkını vermektedir

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "ABD, devlet destekli terörizm kavramının tam da tarif edildiği şekliyle hakkını vermektedir." dedi.

ABD devlet destekli terörizmin hakkını vermektedir

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "ABD, devlet destekli terörizm kavramının tam da tarif edildiği şekliyle hakkını vermektedir." dedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:45
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ABD devlet destekli terörizmin hakkını vermektedir

ANKARA

MHP Genel Sekreteri İsmet BüyükatamanABD'nin PKK terör örgütüne mensup sözde üst düzey üç yöneticisi hakkında bilgi verene para ödülü koymasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'yi meşgul ederek, stratejik amaçlarını gerçekleştirmek, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti tesis etmek için her yol ve yönteme müracaat ettiğini vurguladı.

"PKK, YPG'den nasıl ayrılacaktır, dahası PKK, PKK'dan nasıl ayrıştırılacaktır?" sorusunu yönelten Büyükataman, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ettikleri ancak YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerine yönelik açıklamalarını anımsattı.

Büyükataman, "Her şeyden önce şu hususa dikkat çekmek gerekmektedir ki James Jeffrey, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'dir. Kendisi sıradan bir kişi değildir. Resmi görevlidir ve Suriye konusunda özel olarak ABD tarafından yetkilendirilmiş bir diplomattır. Bu sebeple yaptığı açıklamalar, sadece kendi şahsı adına değil aynı zamanda ABD adına da yapılmaktadır. Dolayısıyla yalnızca kendisi değil daha da önemlisi ABD de bu açıklamalarla resmen bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Jeffrey'in açıklamalarının uluslararası hukukun en önemli konularından biri olan terörizm sorunuyla doğrudan ilgili olduğuna işaret eden Büyükataman, terörizmin muhtelif türleri bulunduğunu, bunlardan birinin de devlet destekli terörizm kavramı olduğunu, bu kavramın terörizme çok yönlü bir desteği kapsadığını anlattı.

Büyükataman, ABD'nin Suriye sorununun başından itibaren kendisine ana paydaş olarak belirlediği PYD/YPG'nin bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bu, gizli-saklı bir bilgi olmayıp, bütün açık kaynaklardan elde edilebilecek ve PKK ile PYD/YPG’nin temsilcisi sıfatıyla açıklamalar yapan kişilerce defalarca tekrarlanmış bir gerçekliktir. Uluslararası toplumdaki genel eğilim de aynı yöndedir. Zira PKK'nın 'dört parçalı Kürdistan' veya diğer adıyla 'Büyük Kürdistan' hedefi sebebiyle dört devlete yani Türkiye, Irak, İran ve Suriye'ye yönelik örgütlenmesi bilinmektedir. Dolayısıyla PKK ile PYD/YPG arasında ayrım yapmak, mümkün olmadığı gibi yerleşik kabullerle de açık bir çelişki içermektedir. Bu tablo karşısında ABD açıkça, PYD/YPG'yi, hemen her türüyle desteklemekte ve bunu da açıkça ilan etmektedir. Bu durumda ABD, devlet destekli terörizm kavramının tam da tarif edildiği şekliyle hakkını vermektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Sekreteri BüyükatamanABDTerörizm
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