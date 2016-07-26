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'ABD 15 Temmuz'un içindeyse dostluk hasar görecektir'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD, 15 Temmuz'un içindeyse ve İncirlik üzerinden devreye girmişse iki ülke arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi vahim düzeyde hasar görecektir." dedi.

'ABD 15 Temmuz'un içindeyse dostluk hasar görecektir'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD, 15 Temmuz'un içindeyse ve İncirlik üzerinden devreye girmişse iki ülke arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi vahim düzeyde hasar görecektir." dedi.

26 Temmuz 2016 Salı 11:01
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'ABD 15 Temmuz'un içindeyse dostluk hasar görecektir'

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişimine ilişkin, "Hainlerin ardında CIA ve Pentagon duruyorsa, karşımızda çok ciddi bir sorun var demektir. ABD, 15 Temmuzun içindeyse ve İncirlik üzerinden devreye girmiş ise bunun doğal sonucu olarak iki ülke arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi vahim düzeyde hasar görecektir." dedi.

"Haçlı operasyonu hala işbaşında"

Haçlı operasyonunun halen işbaşında olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Kudüs'ün kapısına dayanan Haçlı operasyonu hala işbaşında, hala görevdedir. Fetullahçı Terör Örgütü bunların Türkiye'ye tutunmuş ortakçılarıdır. 12 Eylül'de 'bizim çocuklar kazandı' diyorlardı, çok şükür 15 Temmuz'da onların gayrimeşru çocukları kaybetti."


AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 11:03
Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet BahçeliTBMMFETÖFetullahçı Terör ÖrgütüDarbe GirişimiKudüs
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