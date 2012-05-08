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AB üyeliğimizin öncülüğünü Fransa yapacak

Kılıçdaroğlu, Hollande'nin Avrupa'yı da değiştireceğini belirterek, "Diliyorum, Türkiye'nin AB'ye girişinde öncülüğü Fransa yapacaktır" dedi

AB üyeliğimizin öncülüğünü Fransa yapacak

Kılıçdaroğlu, Hollande'nin Avrupa'yı da değiştireceğini belirterek, "Diliyorum, Türkiye'nin AB'ye girişinde öncülüğü Fransa yapacaktır" dedi

08 Mayıs 2012 Salı 16:35
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AB üyeliğimizin öncülüğünü Fransa yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grubunda yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünyada önemli değişimler yaşandığına işaret ederek, hem dünya hem Türkiye'yi yakından gözlemleyeceklerini ifade etti.

Hollande'nin, Avrupa'yı da değiştireceğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Hollande, 21. yüzyılda AB'ye de önemli katkılar verecektir. Düşünsel olarak da önemli katkılar verecektir. Umuyor ve diliyorum, Türkiye'nin AB'ye girişinde öncülüğü Fransa yapacaktır. Buna da yürekten inanıyorum. Eğer Avrupa değişmek, güçlü olmak, dünyada önemli konuma gelmek istiyorsa bu, Türkiyesiz olmaz. Türkiye'yi, AB kucaklamak zorunda. Bu Türkiye istediği için değil, siz söz sahibi olmak istiyorsanız güçlü, dirençli, kararlı, aktif olan bir Türkiye'yi AB'ye almak zorundasın. Bu gerçeği gören Türkiye'de ilk kişi İsmet İnönü'dür; Ankara Anlaşması'nı imzaladı'' diye konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu, artık sivil toplumla kaynaştıklarını, hiç kimseyi ötekileştirmediklerini belirterek, ''Demokrasi, özgürlük, baskıya karşı direnmek mi istiyorsunuz, onurlu bir Türkiye mi, daha sağlıklı, tutarlı, kararlı, halkını düşünen, çaba harcayan bir yönetim mi istiyorsunuz; çatı CHP. Kimse başka bir şey aramasın. CHP, artık bilinmelidir ki Türkiye'de değişim, dönüşümün adresidir. Umarım CHP, siyasette devrimin de adresi olacaktır'' dedi.
Taksicilere, ''Erdoğan'a güvenmekten vazgeçin. İnandırıcılığı olmayan bir politikacıya güvenmekten, size yalan söyleyen bir politikacıya güvenmekten vazgeçin'' diye seslenen Kılıçdaroğlu, ''Korsan taksi uygulaması, öteden beri var. AKP zaten biliyor ama önlem almıyor. Belediye başkanı sizde, vali, emniyet müdürü emrinde. Yasal düzenlemeyi hep beraber çıkaralım. Hayır yapamaz. Yolsuzluktan beslenen bir parti vatandaşın sorunuyla ilgilenemez. Artık bu gerçeği kamyon şoförü, esnaf, çiftçi, taksici, imam da öğretmenler de bilsin. Yolsuzluktan beslenen bir siyasal parti, ülkenin sorunlarına çözüm üretemez, kendisi sorundur zaten. Getirin CHP'yi iktidara, bakın korsan taksi İstanbul'da olur mu olmaz mı? Bitireceğim onu'' görüşünü dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, ''darbe temizliği için'' bir demokrasi paketi hazırladıklarını dile getirerek, ''Siz darbelere karşı mısınız?'' sorusuna, ''Karşıyız'' yanıtını aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 ''O zaman gelin darbelerin getirdiği yasaları, demokratik anlayışla, evrensel hukukun öngördüğü anlayışla beraber değiştirelim. Darbe hukukunu niye temizlemiyorsunuz? Totaliter darbenin getirdiği hukuk kirliliğini ortadan kaldırmak bizim, milletvekillerinin, siyasi partilerin görevi değil mi? Darbe hukukunu kaldırmıyorsun, arkasına saklanıyorsun, sonra darbe edebiyatı yapıyorsun. Yemezler senin darbe edebiyatını. Çık adam gibi, 'Kılıçdaroğlu seni destekliyorum, hepsini değiştireceğim' de.
Anayasayı değiştiriyoruz, güzel; peki darbe hukukunu? Yanaşmıyorlar. Darbe hukukunu değiştirmeye yanaşmayanlar darbenin, o suçun ortaklarıdır. Gelin değiştirelim, gücümüz, yetkimiz, parlamentonun iradesi de var. Ama yanaşmıyorlar, değiştirmiyorlar. Darbe yasaları, namuslu topluma karşı yöneltilen silah gibidir. Darbe yasaları, baskı rejimini getirir. O silahı eskiden darbeciler elinde tutuyordu, şimdi o silahı AKP elinde tutuyor."

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 08:36
Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluFransaABöncü
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