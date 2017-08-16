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'AB ile ilişkilerin belirli düzeye geleceğine inanıyorum'

Başbakan Yardımcısı Işık, "Maalesef Avrupa'da son dönemde ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobya artış trendinde. Özellikle Almanya'daki seçimlerden sonra, AB ile ilişkilerin bütün zorluklara rağmen belirli düzeye geleceğine inanıyorum." dedi.

'AB ile ilişkilerin belirli düzeye geleceğine inanıyorum'

Başbakan Yardımcısı Işık, "Maalesef Avrupa'da son dönemde ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobya artış trendinde. Özellikle Almanya'daki seçimlerden sonra, AB ile ilişkilerin bütün zorluklara rağmen belirli düzeye geleceğine inanıyorum." dedi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:02
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'AB ile ilişkilerin belirli düzeye geleceğine inanıyorum'

KOCAELİ 

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Maalesef Avrupa'da son dönemde ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobya artış trendinde. Bunun bize yansıttığı olumsuz maalesef bir takım sonuçlar var. Ama özellikle 25 Eylül'den sonra, Almanya'daki seçimlerden sonra, Avrupa Birliği ile ilişkilerin bütün zorluklara rağmen belirli düzeye geleceğine inanıyorum." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Toplantısında konuşan Işık, bu coğrafyada fırsatların ve tehditlerin iç içe geçtiğini söyledi.

Coğrafya olarak dünyanın adeta merkezinde yaşadıklarını vurgulayan Işık, bunun getirdiği inanılmaz fırsatlar bulunduğunu, bunu en iyi iş adamların bildiğini ifade etti.

Ciddi problemlerin büyük bir kısmının bu coğrafyada yer aldığına işaret eden Işık, "İşte bizim yaklaşımımız bütün bu tehditleri, fırsata dönüştürecek anlayışı hayata geçirebilmek. Tehditlerle baş başa kalmak, onlara 'vah vah' deyip ağlaşmak yerine, biz bu tehditleri nasıl fırsata dönüştürürüz? Fırsatları da ülkemiz için nasıl değerlendiririz? Küçülen dünyanın, bize çok hızlı küreselleşen terör olarak döndüğünü de hesaba katmak durumundayız. Buna uygun hesaplar yapmak durumundayız." diye konuştu.

"Türkiye'nin çok büyük fırsatlara sahip olduğunu biliyoruz"

Işık, Türkiye'nin çok genç nüfusa sahip olduğunu, bunun büyük bir fırsat olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yaşlanan Avrupa'yı düşündüğünüzde genç nüfusu olan Türkiye'nin çok büyük fırsatlara sahip olduğunu biliyoruz. Ama eğer bu genç nüfus iyi yetiştirilmezse, iyi istihdam edilmezse de işsizlik, daha sonra sosyal problemler gibi pek çok problemle de karşı karşıya kalmamız da hiç işten değil. Şu anda dünya dijital devrimi yaşıyor. Bu dijital devrimin çok büyük fırsatlar sunduğunu hepimiz iyi biliyoruz. İşte 4. sanayi devrimi gibi.. Bir büyük fırsat var önümüzde. Ama iyi değerlendiremezsek, rekabette geri kalmanın getirebileceği ölümcül sonuçlar da bizim için tehdit olarak duruyor."

Işık, teknolojide yeni bir çağın başlangıcının yaşandığını ve Türkiye'nin her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, bu kapsamda AK Parti hükümetlerinin yoğun çaba sarf ettiğini bildirdi.

AK Parti hükümetlerinin hayata geçirdiği reformlara değinen Işık, Türkiye'nin güçlü olduğu sektörlerde istihdam odaklı büyümeyi ihmal etmemesi gerektiğini, bu alanda yoğun çaba sarf ettiklerini ve bunun ürünlerini de aldıklarını aktardı.

"Hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin ihtiyacı var"

Işık, ilk çeyrek büyümesinin yüzde 5 olduğunu hatırlatarak, "İkinci çeyrekte de yüzde 5'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz, üçüncü çeyrek büyümesinin daha da iyi olacağını ön görüyoruz. Arzumuz ne? Hem istihdam oluşturan, hem de katma değer üreten bir ekonomi olarak, yolumuzu emin adımlarla yürümek." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği ilişkilerine de değinen Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii ki 2017 Avrupa için zor bir yıl oldu. Avrupa'da arka arkaya büyük ülkelerin, Avrupa Birliği'nin bel kemiğini oluşturan ülkelerin seçimleri vardı. Almanya'nın 25 Eylül'deki seçimiyle büyük ülkelerin seçimleri bitmiş olacak. Maalesef Avrupa'da son dönemde ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobya artış trendinde. Bunun bize yansıttığı olumsuz maalesef bir takım sonuçlar var. Ama özellikle 25 Eylül'den sonra, Almanya'daki seçimlerden sonra, Avrupa Birliği ile ilişkilerin bütün zorluklara rağmen belirli düzeye geleceğine inanıyorum.

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı IşıkABIlişkiler
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