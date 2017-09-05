Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109188
ALTIN
147.380
DOLAR
3.4436
STERLİN
4.4591
EURO
4.0955
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Türkiye'nin 'beslenme haritası' çıkarılacak
Türkiye'nin 'beslenme haritası' çıkarılacak
'Balinalar güneş fırtınaları nedeniyle karaya vurmuş olabilir'
'Balinalar güneş fırtınaları nedeniyle karaya...
Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli' için geri sayım başladı
'Pavli' için geri sayım başladı
Elif soruyor: "Sence Aşk?"
Elif soruyor:

AB Bakanı Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in, Estonya'nın başkenti Tallin'de 7-8 Eylül'de yapılacak Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı bildirildi.

AB Bakanı Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in, Estonya'nın başkenti Tallin'de 7-8 Eylül'de yapılacak Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı bildirildi.

05 Eylül 2017 Salı 15:35
0 Okunma
AB Bakanı Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

ANKARA

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Estonya'nın başkenti Tallin'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çelik, Estonya'nın başkenti Tallin'de 7-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

Çelik, toplantı çerçevesinde AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek. 

Bakan Çelik'in muhataplarıyla, Türkiye-AB ilişkileri ve Almanya'da yürütülen seçim kampanyalarında Türkiye'nin iç siyaset konusu haline getirilmesinin yanı sıra bölgesel meseleler ile Myanmar'ın Arakan eyaletinde Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam gibi başlıkları ele alması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
AB Bakanı ÇelikÖmer çelikAB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"En büyük teminatımız, hain darbe girişimine göğsünü siper eden necip milletimizdir"
"En büyük teminatımız, hain darbe girişimine göğsünü siper eden necip milletimizdir"
BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'na 'tutuklu vekiller' tepkisi
BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'na 'tutuklu vekiller' tepkisi
'İslam ülkeleri acil adım atmalı'
'İslam ülkeleri acil adım atmalı'
'30 Ağustos tüm dünya mazlum milletlerine örnek oldu'
'30 Ağustos tüm dünya mazlum milletlerine örnek oldu'
"Adalet ve demokrasi yeniden filizlenecek"
"Adalet ve demokrasi yeniden filizlenecek"
"Myanmar'daki zulüm bu şekilde devam edemez"
"Myanmar'daki zulüm bu şekilde devam edemez"
"Hiçbir belediyemize ayrım yapmadık"
"Hiçbir belediyemize ayrım yapmadık"
Kılıçdaroğlu kam alanındaki sergiyi gezdi
Kılıçdaroğlu kam alanındaki sergiyi gezdi
Kılıçdaroğlu, bayramda tutuklu Berberoğlu'nu ziyaret edecek
Kılıçdaroğlu, bayramda tutuklu Berberoğlu'nu ziyaret edecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ