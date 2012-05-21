9 yılda 2 bin 800 şantiye inceledi

ANKARA - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ Genel Müdürlüğü'ne atandığı Şubat 2003'ten bugüne kadar şantiye inceleme, açılış ve temel atmalar için kat ettiği 680 bin kilometrelik yol ile ekvatordan 40 bin kilometre olan dünyanın çevresini de 17 kez dolaşmış oldu.



Türkiye'nin kara ve deniz sınırı toplamının yaklaşık 11 bin kilometre olduğu dikkate alındığında, ülkenin çevresini de 61 defa karayolu ile gezmiş olan Eroğlu, ''Şantiyelerimizi bizzat yerinden takip etmemiz neticesinde 9 yılda, 206'sı baraj ve 24'ü gölet olan bin 128 tesisi tamamladık" dedi.