CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, erken seçim kararına ilişkin, "Bu ülkenin başörtülüleri de kardeşim başı açıkları da kardeşim. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmak istiyorum." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar'da miting düzenleyen İnce, seçim otobüsünden halka hitap etti.

"Muharrem İnce muhafazakarlardan oy alamaz, Bağcılar'da miting yapamaz" diyenlere seslenen İnce, CHP milletvekillerinin kendisini aday gösterdiğini ama 4 Mayıs'ta altı ok rozetini çıkardığını ve yerine Türk bayrağı taktığını hatırlatarak, CHP'nin, AK Parti'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, HDP'nin seçim vaatleri olduğunu, bazı projelerin hoşuna gittiğini, başka partilerin projesi de olsa memleketin yararınaysa o projeleri de yapacağını söyledi.

2018 yılında başarılı olmak için iyi eğitilmiş gençlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu iyi eğitilmiş gençler, dindar mı olacak kindar mı olacak? Dindar olup olmamasına ben karışamam ona aile karar verir. Ama kindar nesil istemem, sevgi dolu nesil isterim. Allah'ın izni milletimizin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda, din eğitimi nasıl olacak anlatayım. Erdoğan'ın dediği gibi olmaz. Polisiye tedbirle ekonomi düzelmez. Zorla dindar nesil, kindar nesil olmaz. Veli okula geldi, dedi ki 'Ben muhafazakar birisiyim. 1,2 saat din dersi bana yetmez. Ben çocuğuma fıkıh, hadis, kelam, siyer bunları da aldırmak istiyorum.' Hay hay baş üstüne. Seçmeli olarak bu dersleri vereceğiz kaç saat istiyorsa. Öbürü geldi dedi ki 'Ben zorunlu din dersi istemiyorum.'. Hay hay sen de girmezsin. Eğitimde zorlama yapmayacağız."

Cumhurbaşkanı olduğunda tüm partilerden eğitimcileri bir araya getirerek, eğitim konusunda uzlaşma sağlayacaklarını anlatan İnce, sağlayacakları uzlaşı ile 50 sene eğitim tartışması olmayacağını dile getirdi.

"Ben otomobilin beynini yapmak istiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hitaben söylediği "Sen yerli otomobile karşısın" sözlerini hatırlatan İnce, "Hayır değilim ama sen otomobil teknolojisini 30 yıl geriden takip ediyorsun. Yani ben elektrikli otomobil diyorum, o benzinli otomobil diyor. Erdoğan, otomobilin kaportasına talip, ben otomobilin beynini yapmak istiyorum. Nanoteknoloji diyorum, uzay madenciliği, kuantum diyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projelerine değinen İnce, "Cumhurbaşkanı adayı olarak park, stad, kıraathane açmak benim görevim değil. Onları gitsin belediye başkanları yapsın. Uzay üssü kuracaksın, hayallerin büyük olacak." dedi.

AK Partililere seslenen Muharrem İnce. "Meydanlarda diyor ki 'camileri yıkıyor' diyor. Doğru söylüyor. Bayram geldi şimdi deterjanla camileri yıkıyorlar. Meydanlarda yalan yanlış bilgilerle insanları kandırmaya gerek yok. 'Köprüyü yıkacakmış' diyor. Kim dedi sana 'yıkacak' diye? Sen pahalıya yaptın, o ayrı mesele. Onun hesabını sorarım. 'Sarayı yıkacakmış' diyor. Saraydaki zihniyeti yıkacağım. Sarayı niye yıkayım? " diye konuştu.

"Türkiye'yi karanlık günler bekliyor"

Erken seçim kararına değinen Muharrem İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Size bir soru. Ne oldu da birden bire erken seçim kararı aldı? Neden? Kriz kapıda, ekonomik kriz. Erdoğan bu ekonomik krizi atlatamaz. Neden atlatamaz söyleyeyim? Bütün dünya ile kavgalı. Türkiye içinde kavgalı. Türkiye'de mahkemelere Avrupa, Amerika, dünya güvenmiyor. Türkiye'de yargıya güvenmiyorlar. Türkiye'de demokrasi olmadığını biliyorlar. Türkiye'ye, bu büyük sorunların içinde yeni taze bir kana ihtiyaç var. Dış dünyaya güven verecek, Türkiye'ye demokrasiyi yeniden getirecek taze bir kana ihtiyaç var. Onun için Erdoğan gelirse, bu krizi atlatamaz. Türkiye'yi karanlık günler bekliyor. Dolar 8-10 lira olursa şaşırmayın. Dünyanın bütün ülkelerinde ne zaman buhranlı dönemler olmuşsa, uzun süre o ülkeyi yönetenler değiştirilmeden buhran atlatılmamış. Değiştirmekte fayda var."

İnce, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceklerini, kimsenin kıyafetiyle uğraşmayacaklarını ifade etti.

Türkiye'de 100 kadından 32'sinin çalıştığını, her mahalleye bir kreş kurarak bunu iki katına çıkaracaklarını anlatan İnce, her semte günlük engelli bakım evi veya yaşlı bakım evi kuracaklarını söyledi.

Mitinge katılan bir vatandaşın taşığı "askeri öğrencilere özgürlük" pankartını gören İnce, " Buradan söyleyeyim erden ve askeri öğrenciden darbeci olmaz. Tepedeki darbecilere, rütbeli darbecilere hesap sor öğrenciden, çocuktan ne istiyorsun? Merak etmeyin, canınızı sıkmayın 15 gün kaldı." dedi.