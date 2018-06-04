Kars Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilip yemin ettikten sonra ilk işinin hayvancılığın geliştirilmesi için çalışmalara başlamak olacağını belirterek, "Hayvancılığı geliştirmezsek Kars gelişmez, Kars gelişmezse İstanbul'daki çocuğumuz et yiyemez, süt içemez." diye konuştu.

İnce, konuşması sırasında platforma getirttiği dünya haritası üzerinden göstererek Türkiye'nin birçok ülkeden hayvan ithal ettiğini ileri sürdü.

Süt, mama ve çocuk bezinde KDV oranlarının düşürülmesi gerektiğini anlatan İnce, şöyle devam etti:

"Türkiye, Asya, Afrika, Avrupa, Amerika, Güney Amerika, Brezilya, Uruguay ve Arjantin. Bu Erdoğan çiftçiyi, köylüyü, besiciyi bitirdi. Buradan hayvanları gemilere dolduruyorlar. 1-2 ay mı sürüyor. Buradan hayvan getireceğine Karslı'ya destek ol, sana alasını yetiştirsin. 6 milyar dolarlık canlı hayvan ithal etmişiz. 1 milyar doları Karslı ve Vanlı'ya verseydin zaten hayvancılık uçar giderdi."

Bunu "3B" ile çözeceklerini ifade eden İnce, "Önce barışacağız, yani insanlar arasında ayrım olmayacak. Türk, Kürt, Alevi, Sünni sağcı, solcu, kadın, erkek bunu kapatacağız. 81 milyon barışacağız." dedi.

İnce, 4 Mayıs’ta cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra yakasındaki 6 oku çıkardığını ve Türk bayrağı taktığını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Artık hepinizin cumhurbaşkanıyım. Tek olan şey bir grubun olamaz. Tek olan şey herkesindir. Cumhurbaşkanı da tek olduğuna göre o herkesin cumhurbaşkanıdır. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Zenginleşecek, çocuklarımızı iyi eğiteceğiz. Sonra adil bölüşeceğiz. 81 milyona resmi dil Türkçeyi öğreteceğiz. Evinde konuştuğu dili öğreteceğiz, anasının dilini. Evinde konuştuğu dili öğreteceğiz, korkmadan çekinmeden. Uluslararası bir dil öğreteceğiz; İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Japonca, Çince bunu öğreteceğiz."

Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve milletvekili adayları katıldı.