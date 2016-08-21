79 milyon vatandaşımızla terörün tam karşısındayız

Başbakan Binali Yıldırım: "Gaziantep'i "Gazi" yapan istiklal ruhu bugün Türkiye'de dipdiri ayaktadır. Gün birlik ve beraberlik günüdür ve biz 79 milyon vatandaşımızla birlikte yediden yetmişe terörün tam karşısındayız." dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, "Bir düğün yerine bomba atacak kadar insanlığa düşman olan terör hiçbir değer tanımayan yüzünü bu kez bir düğün yerini matem yerine çevirerek kendini göstermiştir. Masumiyete ve hayata kasteden bu alçak terör örgütünün adı ne olursa olsun biz, millet, devlet ve hükümet olarak onunla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep Şahinbey'deki düğün törenine yapılan bombalı saldırıyı lanetledi.



Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, vatandaşlara sabır ve metanet dileyen Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bir düğün yerine bomba atacak kadar insanlığa düşman olan terör hiçbir değer tanımayan yüzünü bu kez bir düğün yerini matem yerine çevirerek kendini göstermiştir. Masumiyete ve hayata kasteden bu alçak terör örgütünün adı ne olursa olsun biz, millet, devlet ve hükümet olarak onunla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 25 Aralık 1921'de Gaziantep'i "Gazi" yapan istiklal ruhu bugün Türkiye'de dipdiri ayaktadır. Gün birlik ve beraberlik günüdür ve biz 79 milyon vatandaşımızla birlikte yediden yetmişe terörün tam karşısındayız. Acımız büyüktür ama herkes emin olsun ki, birlik ve beraberliğimiz iç ve dış bütün bu şeytani saldırıları bozacaktır."





