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'7 Haziran seçimlerinde gerekli dersi aldık'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin, "7 Haziran seçimlerinden gerekli dersi çıkardık, daha önce oy verdiği halde son seçimde oy vermemiş insanların gönüllerini yeniden kazanacağız" dedi.

'7 Haziran seçimlerinde gerekli dersi aldık'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin, "7 Haziran seçimlerinden gerekli dersi çıkardık, daha önce oy verdiği halde son seçimde oy vermemiş insanların gönüllerini yeniden kazanacağız" dedi.

06 Temmuz 2015 Pazartesi 10:01
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'7 Haziran seçimlerinde gerekli dersi aldık'
ANTALYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "7 Haziran seçimlerinden gerekli dersi çıkardık, daha önce oy verdiği halde son seçimde oy vermemiş insanların gönüllerini yeniden kazanacağız" dedi.

Şahin, AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı'nın Kent Ormanı'nda verdiği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Antalya'nın siyasi yaşamında önemli bir yeri olduğunu, 2007 yılındaki seçimlerinin ardından TBMM Başkanlığına seçildiğini anımsattı.

Mübarek bir ay olan ramazanın akıl sahipleri için önemli dersler verdiğini kaydeden Şahin, ramazanın öncelikle disiplin dersi verdiğini belirterek, "Her şeyi zamanında, yerli yerinde yapma dersi veriyor. Sahura zamanında başlayacaksın, iftarı da zamanı gelmeden yapmayacaksın. Disiplin, Müslüman insan her şeyi zamanında ve yerinde yapacak" diye konuştu.

"7 Haziran seçimlerinde gerekli dersi aldık"

Şahin, 7 Haziran seçimlerinden de gerekli dersi aldıklarını belirterek, son seçimlerde halkın AK Parti'yi yine birinci parti yaptığını, ancak "yanınıza bir ortak alacaksınız" mesajı verdiğini, parti olarak buna uygun davranacaklarını söyledi.

AK Parti olarak yeni hükümetin kurulması için samimiyetle hareket edeceklerini ve milletin iradesine saygı göstereceklerini vurgulayan Şahin, 2011 seçimlerinde kendilerine oy verip de son seçimde oy vermemiş olanların kendilerine neden tekrar oy vermediklerini araştırdıklarını belirtti.

Şahin, 10 bine yakın kişi üzerinden çok ciddi bir araştırma yapıldığını, gerekli dersi çıkaracaklarını ve daha önce oy verdiği halde son seçimde vermemiş insanların gönüllerini yeniden kazanacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bize seçmen dedi ki 'sizin arabada çekişten düşme var, şöyle buji ayarı, platin ayarı falan yaptırın, belki vantilatör kayışı gevşemiş olabilir, karbüratörü de bir temizletin. Araba zaman zaman sağa sola çekiyor, bir rot balans ayarı da yaptırın' dedi 7 Haziran'da seçmen. 'Sizin egzoztan birtakım çatlak sesler geliyor, biz sizden hiç çatlak ses duymazdık daha önce, herhalde sizin egzozta bir çatlak var, bunu da bir tamir ettirin' dedi. Biz bu mesajları aldık."

CHP ya da MHP ile bir koalisyon arayışı içinde bulunacaklarını ifade eden Şahin, koalisyonun kurulmasını samimi olarak arzu ettiklerini ifade etti. Şahin, çok açık ve şeffaf bir şekilde ülkeyle ilgili yapacakları hizmetlerle ilgili hazırlıkları koalisyon ortağıyla paylaşacaklarını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 06.07.2015 08:46
Anahtar Kelimeler:
Seçimönce VatanDers7 Haziran
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