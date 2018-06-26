Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94940
ALTIN
187.013
DOLAR
4.6257
STERLİN
6.1298
EURO
5.4007
6 genel başkanlı Meclis
6 genel başkanlı Meclis
81 vilayete gideceğim
81 vilayete gideceğim
Yaprak Sayar’ın Caz Musikisi dillerde
Yaprak Sayar’ın Caz Musikisi dillerde
'Ahmet'ler 'Mehmet'er Meclisi
'Ahmet'ler 'Mehmet'er Meclisi
Dünya Kupası'nda iki grupta 4 maç oynanacak
Dünya Kupası'nda iki grupta 4...

6 genel başkanlı Meclis

Yeni Parlamentoda 2'si eş genel başkan olmak üzere 6 genel başkan görev yapacak.

6 genel başkanlı Meclis

Yeni Parlamentoda 2'si eş genel başkan olmak üzere 6 genel başkan görev yapacak.

26 Haziran 2018 Salı 16:33
0 Okunma
6 genel başkanlı Meclis

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir, MHP Genel Başkanı Bahçeli Osmaniye, BBP Genel Başkanı Destici Ankara, Demokrat Parti Genel Başkan Uysal Afyonkarahisar, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İstanbul, Temelli ise Van'dan parlamentoya girdi.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, yeni dönemde bazı illerin milletvekilleri değişmedi.

Sinop, Gümüşhane, Kırklareli ve Ardahan, 26. Dönem'de olduğu gibi 27. Dönem'de de aynı milletvekilleri tarafından temsil edilecek. 

Gümüşhane'yi yeni dönemde geçen dönemde olduğu gibi AK Parti milletvekilleri Hacı Osman Akgül ile Cihan Pektaş; Kırklareli'ni AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile CHP milletvekilleri Türabi Kayan ve Vecdi Gündoğdu temsil etmeye devam edecek.

Sinop, yeni dönemde AK Parti Milletvekili Nazım Maviş ile CHP Milletvekili Barış Karadeniz, Ardahan da AK Parti Milletvekili Orhan Atalay ve CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz tarafından temsil edilecek.

2'si eş genel başkan olmak üzere 6 genel başkan var

Parlamentoda 2'si eş genel başkan olmak üzere 6 genel başkan görev yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Milletvekili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye Milletvekili, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici AK Parti Ankara Milletvekili, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İstanbul Milletvekili, Sezai Temelli ise Van Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Yeni dönemde mecliste temsil edilecek partilerden AK Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partilerinin Cumhurbaşkanı adayı oldu ve 24 Haziran'da yapılan seçimde ise Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi.

Uzun milletvekili isimleri de var

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekilinden 4'ünün ismi dört kelime. İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görev yapacak vekillerin isimleri şöyle:

"AK Parti İstanbul Milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Emine Sare Aydın Yılmaz ile CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü."

125 milletvekilinin ismi de 3 kelimeden oluşuyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
27. Dönem Milletvekili Genel SeçimiCHPKılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
81 vilayete gideceğim
81 vilayete gideceğim
YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı
YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı
"Millet, ümmet ve insanlık için devam dedi"
"Millet, ümmet ve insanlık için devam dedi"
Kılıçdaroğlu: İnce beklentinin altında kaldı
Kılıçdaroğlu: İnce beklentinin altında kaldı
"Parti örgütümüz iktidar partisine 7 puan kaybettirdi"
"Parti örgütümüz iktidar partisine 7 puan kaybettirdi"
Seçim sonuçlarını yüzde 100 sisteme işledik
Seçim sonuçlarını yüzde 100 sisteme işledik
Malatya'da 10 sandıkta sonuçlara itiraz edildi
Malatya'da 10 sandıkta sonuçlara itiraz edildi
"İnce'nin sözlerine, fikrine katılmıyorum"
"İnce'nin sözlerine, fikrine katılmıyorum"
'Ahmet'ler 'Mehmet'er Meclisi
'Ahmet'ler 'Mehmet'er Meclisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ