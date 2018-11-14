452 iade dosyası 83 ülkeye gönderildi

TBMM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2019 bütçesinin sunumunu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin milli hedeflerine ulaşması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolculuğunun hızlandırılması için Cumhuriyetin önemli büyük bir kazanımı olduğu ifade eden Çavuşoğlu, diplomasilerinin köklü değerlerine bağlı kalarak yeni dönemde daha dinamik, daha proaktif bir şekilde devam devam etmek için çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Dış politikada ülkenin ufkunu, milletimizin yolunu açmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, gönlünü Türkiye'ye yöneltmiş mazlumları yalnız bırakmayacaklarının altını çizerek, "Türkiye bir adalet ve vicdan merkezi olarak hareket etmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin aktif dış politikasına değinen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadele stratejilerimizde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarımızda, Suriye krizinin çözümü için Astana toplantılarıyla siyasi sürece yaptığımız katkılarda, son olarak Soçi’de imzaladığımız ve İdlib’de bir insani faciayı önleyen mutabakat zaptında, düzensiz göçle mücadelede yaptığımız önemli katkılarda, Irak’ın yeniden imarı için uluslararası alandaki en yüksek meblağı içeren taahhüdümüzde, rekor sürede tertip ettiğimiz Filistin/Kudüs konusundaki iki Olağanüstü İslam Zirvesi’nde, artırarak sürdürdüğümüz ve milli gelire oranla dünyada ilk sırayı aldığımız insani yardımlarımızda, küresel bir markaya dönüşen arabuluculuk faaliyetlerimizde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 'Dünya Beşten Büyüktür' iddiamızda, hem girişimci anlayışı, hem insani duruşu görmek mümkündür."

FETÖ ile mücadele

Milli güvenliğin dış politika için de öncelikli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bakanlığımız, terör örgütleriyle mücadelede hep devrede ve faal olmuştur. FETÖ mensuplarının Türk adaletine hesap vermelerini sağlıyoruz. FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye ulaştırıldı." bilgisini verdi.

Çavuşoğlu, üçüncü ülkelere sınır dışı edilenlerin yanı sıra, 21 ülkeyle ikili iş birliği anlaşmaları çerçevesinde toplam 104 FETÖ mensubunu Türkiye’ye getirerek adalete teslim ettiklerini bildirdi.

FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının kapatılması, FETÖ’den arındırılması ve Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesi için neticeler aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, 21 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının sonlandırıldığını, Maarif Vakfının 16 ülkede FETÖ iltisaklı okulları devraldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, yabancı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için dış basına 3 bin 503 mülakat verildiğini, 428 toplantı yapıldığını, 899 makale ve mektup yayınlandığına aktararak, bu sene de "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" etkinliklerini tüm yurt dışı misyonlarında gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Çavuşoğlu, "Şu ana kadar ülkemizden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine 260 binden fazla mülteci dönmüştür." dedi.

"Kıbrıs'ın deniz alanlarındaki çıkarları korumak için gerekli tedbirleri aldık." diyen Çavuşoğlu, "Kimsenin macera içine girmesini istemeyiz." ifadesini kullandı.