4+4+4 esastan Anayasa Mahkemesi'nde

ANKARA - Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, kanunun ilk maddelerinden itibaren Anayasa'ya aykırılıklar taşıdığını öne sürdü.



Tarhan, okula başlama yaşının okul öncesi eğitime başlama yaşı olan 5'e inmesinin, devletin çocukları koruma yükümlülüğüne ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi aracılığıyla Anayasa'nın 90. maddesine aykırı olduğunu savundu.

Yasanın eğitimi kesintili hale getirdiğini anlatan Tarhan, bunun aynı ülkede birbirine yabancılaşan bireyler yaratma amacına hizmet edeceğini savundu. Tarhan, yasanın farklı kutuplu toplum yaratma tehlikesi bulunduğunu da öne sürerek, düzenlemenin başta eğitim birliği olmak üzere devrim yasalarına aykırı olduğunu savundu.

Tarhan, bir soru üzerine, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce reddettiği başvurularının içtüzük ve Anayasa'ya şekil yönünden aykırılıkla ilgili olduğunu, bugün içerik yönünden esasa ilişkin dava açtıklarını belirterek, iki konunun çok farklı olduğunu kaydetti.

