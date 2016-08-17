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4 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Anayasa Mahkemesi, mali denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiği 4 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

4 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Anayasa Mahkemesi, mali denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiği 4 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 11:14
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4 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak

 Anayasa Mahkemesinin bazı siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, Türk Birliği Partisinin 2013, Türkiye İşçi Köylü Partisi ile Esnaf ve Çiftçi Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelenmesinde, bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi, Yeni Dünya Partisi, Anadolu Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde ise taşınmaz ve değeri 100 lirayı aşan taşınır mallar ile menkul kıymetlerin, her türlü hakların değerleri ve edinim tarihini gösterir listeyi göndermemesi nedeniyle bu partiler hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Gönül Birliği Yeşiller Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde ise partinin mali denetim kapsamında istenen belgeleri süresinde göstermemesi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 11:15
Anahtar Kelimeler:
Anayasa MahkemesiSiyasi PartiResmi GazeteAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı
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