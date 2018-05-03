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4 adayın başvurusu kabul edildi

YSK, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Perinçek, Akşener, Karamollaoğlu ve Öz'ün başvurularını kabul ederken Can,Karagöz ve Gürkut'un başvurularının reddine karar verdi.

4 adayın başvurusu kabul edildi

YSK, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Perinçek, Akşener, Karamollaoğlu ve Öz'ün başvurularını kabul ederken Can,Karagöz ve Gürkut'un başvurularının reddine karar verdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 20:30
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4 adayın başvurusu kabul edildi

ANKARA -  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, başvurusu kabul edilenlerin ilanına ilişkin kararı açıklandı. 

YSK'nin resmi internet sitesinden yayınladığı karara göre, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvurularını kabul etti.

Bu kapsamda başvurusu kabul edilenler için 04-09 Mayıs 2018'de 08.00 -20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, seçmenler tarafından başvurularak teklifte bulunulabilecek.

YSK ayrıca süresi içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut'un bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularının reddine karar verdi. 

AA

Son Güncelleme: 03.05.2018 21:01
Anahtar Kelimeler:
4 Aday
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