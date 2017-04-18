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"36 ilçede bin 900 itiraz gerçekleştirdik"

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, halk oylamasına ilişkin, İstanbul'un 36 ilçesinde bin 900 itiraz gerçekleştirdiklerini söyledi.

"36 ilçede bin 900 itiraz gerçekleştirdik"

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, halk oylamasına ilişkin, İstanbul'un 36 ilçesinde bin 900 itiraz gerçekleştirdiklerini söyledi.

18 Nisan 2017 Salı 15:11
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"36 ilçede bin 900 itiraz gerçekleştirdik"

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki meclis grup salonunda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da halk oylamasına katılım oranının yüzde 88,07 olduğunu belirtti.

Halk oylamasına yönelik itirazlarda bulunduklarını ifade eden Canpolat, şöyle konuştu:

"36 ilçede bin 900 itiraz gerçekleştirdik. İtiraz gerekçemiz eksik oy pusulasıdır. Eksik oy pusulasının anlamı şu, Yüksek Seçim Kurulundan gönderilen mühürlü pusulaların eksik olması. Aşağı yukarı İstanbul'un bütün ilçelerinde bu eksikliği gördük. Bazı ilçelerde 30, bazı ilçelerde 50 bazı ilçelerde ise 70 eksik oy pusulası olduğunu tutanaklarla tespit ettik. Aynı gün ilçe müdürüne, daha sonra ilçe seçim kuruluna ve genel merkeze bu bildirimi yaptık."

Tercih mührü dışında mühür kullanılmasının da İstanbul ve Türkiye'de bir ilk olduğunu öne süren Canpolat, şöyle devam etti:

"YSK'nın tercih mührü bir tanedir. Ayrıca 'evet' mührü olduğunu da sandık sorumlusu arkadaşlarımız tespit etti. Bunlara ilişkin itirazlarımızı da bildirmiş durumdayız. Mükerrer oy kullanılmasının da tespitinin tamamını yaptık. Tercih mühürlerinin dışında mühürlerin kullanılması ve ayrıca mührü olmayan, YSK tarafından mühürlenmeyen, mühürsüz oyların tespitini de sabah sandıklar açılır açılmaz yapmış olduk."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPCemal CanpolatHalk Oylaması
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