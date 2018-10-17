'31 Mart'ta gereken dersi vermeliyiz'

ANKARA

Partisinin, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki "Ankara Bölge Toplantısı"nın açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik anlamda ağır bir sürece doğru gittiğini savundu.

CHP'nin birçok konuda görüş beyan edip çalışmasına rağmen, basında yeterli yer bulamadığını anlatan Salıcı, partisinin mücadeleyi bırakmayacağını, programından, altı okundan, kurucularından, anti emperyalist mücadelesinden, Mustafa Kemal Atatürk'ten vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'de 31 Mart 2019'da yerel seçimlerin yapılacağını anımsatan Salıcı, bu seçim sürecinde CHP'nin, Türkiye'nin kurucusu, kurtuluşun partisi olmanın, ülkeyi çok partili hayatla, sosyal demokrasiyle, solla tanıştırmanın getirdiği ağır bir sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.

"Bizim hep beraber, bütün CHP'liler olarak bu ağır sorumluluğun gereğini yerine getirip 31 Mart seçimlerinde mevcut iktidarı geriletecek bir siyasi sonucu alma gibi bir yükümlülüğümüz var." diyen Salıcı, şunları ifade etti:

"Dün üye olanından en eski üyesine kadar hep beraber, CHP'nin bütün insan kaynağını harekete geçirip iktidara 31 Mart'ta gereken dersi vermemiz gerekiyor. Bizim kendi içimizdeki hiçbir tartışma, hiçbir farklı fikir, Adalet ve Kalkınma Partisine karşı olan mücadelemizden daha kıymetli değildir. Kıymetli olan partinin programında yazan Türkiye'ye ulaşma idealimizdir, kıymetli olan büyük saygı, sevgi duyduğumuz, gönülden bağlı olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin, hedeflerinin, Türkiye'nin ilkeleri ve hedefleri olmasını sağlama çabamızdır."