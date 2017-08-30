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'30 Ağustos tüm dünya mazlum milletlerine örnek oldu'

CHP Genel Sekreteri Sındır, "30 Ağustos'ta, milletimizin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği bağımsızlık ve var olma mücadelesi tüm dünyanın mazlum milletlerine örnek olmuştur." dedi.

'30 Ağustos tüm dünya mazlum milletlerine örnek oldu'

CHP Genel Sekreteri Sındır, "30 Ağustos'ta, milletimizin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği bağımsızlık ve var olma mücadelesi tüm dünyanın mazlum milletlerine örnek olmuştur." dedi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 16:25
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'30 Ağustos tüm dünya mazlum milletlerine örnek oldu'

ANKARA

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, 30 Ağustos'ta Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletin verdiği bağımsızlık ve var olma mücadelesinin tüm dünyanın mazlum milletlerine örnek olduğunu vurgulayarak, "Bu zafer 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyen tüm ezilen, sömürülen halkların bağımsızlık meşalesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sındır, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ağustos 1922'de 2 asır boyunca devam eden gerileme sürecinin noktalandığı çok önemli bir zafer olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un Türkiye'yi parçalamak, bölmek, yok etmek isteyen emperyalist güçlerin mutlak mağlubiyete uğradığı tarih olduğuna vurgu yapan Sındır, "30 Ağustos dış güçlerle bir olarak, milletini satan, yüzüstü bırakan işbirlikçilere karşı kazanılan zaferdir. 30 Ağustos'ta milletimizin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği bağımsızlık ve var olma mücadelesi tüm dünyanın mazlum milletlerine örnek olmuştur. Bu zafer 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyen tüm ezilen, sömürülen halkların bağımsızlık meşalesidir." ifadesini kullandı.

"Bugün ne yazık ki Cumhuriyet devrimi ve kazanımları açık açık hedef alınıyor." görüşünü savunan Sındır, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sessiz kalan, kurtuluş savaşını, milli bayramlarımızı unutturmak ve itibarsızlaştırmak isteyen, ülkemizin kuruluş belgesi olan Lozan’ı bir hezimet gibi gösteren ve müfredattan Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü’yü sistematik bir şekilde çıkarmak isteyen bir iktidar ile karşı karşıyayız. Bugün ülkemizin huzuru için 30 Ağustos 1922’de yakaladığımız birlik ve beraberlik duygusunu yeniden sağlamak zorundayız. Ve asla unutulmamalı, milli bayramlarımızı unutturmaya kimsenin gücü yetmez. Buna milletimiz izin vermez. Bugün kuruluş ve kurtuluş değerlerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bizler aydınlık ve bağımsız Türkiye'nin savunucusu olmaktan, ulusumuzu daha yaşanılabilir bir ülke yapmaya çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP30 Ağustos Zafer Bayramı
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